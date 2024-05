Pd: 'Chi vota Saccardi divide il centrosinistra e aiuta Schmidt'

Il sondaggio pubblicato da Ipsos dà la coalizione a sostegno di Sara Funaro in grande difficoltà.

"Siamo davanti alla peggiore politica. Governano con il Partito democratico la Città di Firenze e la Regione Toscana, terra di democrazia, libertà e progresso, si candidano contro il Partito democratico alle amministrative e ammiccano in maniera strumentale al candidato della destra reazionaria e illiberale di Meloni, Salvini e Donzelli. Troviamo imbarazzante che Stefania Saccardi, vicepresidente della Regione Toscana, attacchi l'attuale giunta del Comune di Firenze e la candidata sindaca del centrosinistra Sara Funaro su atti dell'amministrazione di cui fa parte la sua collega di partito Titta Meucci, candidata presidente al Quartiere 1 contro il partito che lealmente l'ha sostenuta in giunta.

L'unica certezza che abbiamo è che Stefania Saccardi, la candidata di Renzi, non andrà al ballottaggio e che quindi la sua candidatura è solo strumentale alla destra. Chi pensa di votare Saccardi in realtà divide il centrosinistra e aiuta Schmidt" dichiara in una nota il Partito democratico fiorentino.

"Sarà un caso ma il Partito Democratico attacca Italia Viva e Matteo Renzi non nel merito o sui temi che abbiamo posto ma con i soliti slogan del voto utile e del pericolo fascista. Non ci sembra la strada migliore per spiegare ai cittadini cosa sarà del loro futuro e per preparare l'inevitabile ballottaggio. Probabilmente i dirigenti del Pd fiorentino avranno frequentato i corsi di politica del professor Enrico Letta -si legge in una nota di Italia Viva Firenze- Il 27 maggio, alle 20 alla Sala Rossa, Matteo Renzi spiegherà ancora una volta i motivi delle nostre scelte.”

"Sono sorpresa e dispiaciuta per le parole di Cecilia Del Re che finora aveva detto di essere disponibile a sostenere solo le forze di centrosinistra in caso di ballottaggio e che non avrebbe mai appoggiato il centrodestra. Oggi invece ha rinnegato questa scelta invocando una terzietà che può solo favorire la destra di Schmidt, Donzelli e Meloni -Sara Funaro replica a Cecilia Del Re- Prendiamo atto con dispiacere di questa scelta ma almeno serve a fare chiarezza, gli elettori di centrosinistra lo tengono ben presente".