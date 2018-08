Patrizio Cipollini, Hotelier Of the Year 2018

Il Direttore del Four Seasons Hotel Firenze, ha vinto il premio Best of the Best di Virtuoso.

Virtuoso, il network che aggrega le migliori agenzie di viaggi di lusso del mondo, ogni anno assegna i suoi premi “Best of the Best” per riconoscere il meglio delle strutture e dei professionisti d el turismo di alta gamma.Nel settore da oltre 45 anni, Patrizio Cipollini è a capo del Four Seasons Hotel Firenze dalla pre-apertura nel 2007, e riceve questo premio con grande orgoglio.

“Questo riconoscimento significa molto per me e per tutti noi a Four Seasons Firenze. Vorrei condividerlo con il mio meraviglioso team, che desidero ringraziare per la loro passione costante, e attenzione nel rendere il soggiorno di ogni nostro singolo ospite, ogni giorno più indimenticabile – commenta Patrizio Cipollini – Ho sempre desiderato partecipare come direttore al pre-opening di una proprietà Four Seasons in Italia, ma mai avrei pensato di tornare nella mia Regione di nascita per aprire, 11 anni fa, una struttura così iconica. Per questo, in questo anno in cui celebriamo 10 anni dall’apertura, non potrei essere più orgoglioso di ricevere questo premio da Virtuoso, che per me incarna il massimo livello di qualità nel settore del turismo e dell’hotellerie di lusso”.



Patrizio Cipollini, nato in Toscana, nel 2007, ha partecipato alla preapertura del Four Seasons Firenze nel 2007, dopo aver lavorato alla proprietà di Milano dall’apertura nel 1993. Ha frequentato la scuola alberghiera fino da quando aveva 15 anni, e si ricorda ancora bene il lungo viaggio in treno che faceva per raggiungere il remoto villaggio sede della scuola, a 150 km dal confine Danese. Nel settore da oltre 45 anni, con una lunga esperienza nel settore del Food & Beverage, ha iniziato la gavetta come lavapiatti, per lui momento estremamente formativo, che gli ha dato grande forza e determinazione per le sfide future. Fino al diploma ha finanziato i suoi studi lavorando durante l’estate, prima di iniziare una lunga carriera che l’ha portato dalla Sardegna a Londra, dalla Svizzera all’Australia. La sua carriera in Four Seasons è iniziata nel 1993 con l’apertura del Four Seasons Hotel di Milano.