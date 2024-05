Pasta fresca: al “Grande Nuti” arriva la “nonna” più trendy del web

Arriva a Firenze la signora Nunzia, icona dei social e “regina” delle orecchiette baresi: dopo aver portato il formato di pasta più conosciuto della gastronomia pugliese in giro per il mondo, da Dubai agli Usa, la “nonna” più seguita della cucina italiana debutta nel capoluogo toscano per tre giorni, celebrando al ristorante Il Grande Nuti nel quartiere di San Lorenzo un tributo popolare all’italianità e alla pasta fresca fatta in casa, autentica icona della cucina nostrana ad ogni latitudine.

L’appuntamento è da venerdì 24 a domenica 26 maggio, quando sulle vetrine del locale del centro storico – ormai da tempo mèta di turisti che ogni giorno si fermano ad ammirare estasiati il rito della stesura della pasta fresca – arriverà la signora Nunzia, nota sui social come la regina delle pastaie del borgo antico di Bari. Oltre ad essere una delle storiche preparatrici delle orecchiette, infatti, Nunzia è stata la prima a portare questo formato di pasta sul web: ancora oggi la sua casa in via Arco basso, conosciuta anche come la “via delle Orecchiette”, è tappa obbligata per migliaia di turisti e appassionati che vanno a trovarla per vederla all’opera, fare un video o scattarsi una foto con lei.

Per tre giorni, la pasta fresca della signora Nunzia sarà protagoniste del menù de “Il Grande Nuti” in Borgo San Lorenzo, creando un’inedita liaison di gusto tra la pasta tipica pugliese e i condimenti più rappresentativi della cucina toscana. Non solo: dalle vetrine del locale, per tutto il weekend di fine maggio Nunzia interagirà con i clienti facendo provare loro la produzione delle orecchiette. Terminato l’evento con la signora Nunzia, le vetrine del ristorante – che proprio l’anno scorso ha compiuto 70 anni di attività, impreziositi da partecipazioni a rievocazioni storiche, dal calcio in costume alla rificolona – resteranno a disposizione di aziende, consorzi, associazioni o enti che hanno voglia di mettere in mostra l’artigianalità manuale legata alla pasta fresca.

Dopo aver servito nei decenni personaggi del calibro dello stilista Emilio Schuberth o del ciclista Gino Bartali, adesso “Il Grande Nuti” può annoverare un’altra celebrity pop contemporanea.