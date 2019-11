Passeggiate d’autore nelle Contrade di Siena

Anteprima sabato 30 novembre alle ore 15.00 nella Sala delle Lupe di Palazzo Pubblico

Itinerari per raccontare le strade, i vicoli, gli edifici di Siena e per ripercorrere la storia delle diciassette ‘repubbliche’ che ancora oggi esprimono vitalità, tramandano memoria e tradizioni, conservano tesori artistici e hanno fatto sì che il Palio di Siena vivesse ininterrottamente nel tempo. Prenderanno il via il 18 gennaio, con anteprima il 30 novembre, le Passeggiate d’autore 2020 dal titolo “Diciassette storie, un’unica storia”, il cui filo conduttore prevede una visita a tutte le contrade del Palio di Siena con approfondimenti sui rispettivi territori, musei, oratori.

L’anteprima Organizzate da Toscanalibri.it e Comune di Siena in collaborazione con il Magistrato delle Contrade e la direzione artistica di Luigi Oliveto, il format avrà un’anteprima d’eccezione sabato 30 novembre con una passeggiata (Sala delle Lupe Palazzo Pubblico ore 15) nel corso della quale verrà introdotta la storia delle contrade evocandone nascita ed evoluzione; richiamandone vicende, documenti, pagine letterarie. Ma non solo. Sarà anche l’occasione per vedere da vicino e conoscere il funzionamento di oggetti e simboli legati al palio, quali, ad esempio, la ‘fiasca’ il cui marchingegno stabilisce l’ordine dei cavalli alla mossa. Non mancheranno, inoltre, certe emozioni, come quelle che suscitano i canti della tradizione popolare senese. Insieme a Luigi Oliveto, parteciperanno gli attori Rita Ceccarelli, Ugo Giulio Lurini, il Coro della Spennacchiera. Un preludio ai temi, suggestioni, curiosità, che accompagneranno gli appuntamenti del prossimo anno nei rioni senesi.

«Le Passeggiate d’autore – spiega Alberto Tirelli, assessore al turismo del Comune di Siena - sono nate allo scopo di offrire a turisti e residenti una scoperta (e riscoperta) di Siena al di là dei consueti itinerari e con un approccio che della città facesse percepire anche il sentimento, le emozioni, la cultura racchiusi nella sua storia e testimoniati da un insieme di aspetti (struttura urbanistica, arte, tradizioni, personaggi, letteratura). In questa edizione 2020 grazie alla collaborazione del Magistrato delle Contrade, offriremo una narrazione della città inconsueta, attraverso il territorio, i fatti e le curiosità delle contrade di Siena». «Come Rettore del Magistrato delle Contrade e a nome di tutti i Priori, - dice Claudio Rossi - non posso che esprimere il nostro entusiasmo per un’iniziativa come Passeggiate d’autore che punta alla riscoperta e alla conoscenza di aspetti poco conosciuti e noti della nostra città. Siamo quindi tutti molto contenti di aprire le porte delle nostre Contrade per mostrare ciò che custodiscono, anche da punti di vista inediti». «Dopo aver percorso e conosciuto la nostra città attraverso molteplici vicende, personaggi, pagine letterarie, - afferma Luigi Oliveto - ci è sembrato fosse arrivato il momento di continuare a farlo recandoci nelle diciassette Contrade, laddove è depositata e vive una memoria, una storia particolare, un sentimento. Lo faremo a cominciare dai rispettivi rioni (strade, vicoli, edifici storici) e poi scoprendo le rarità conservate negli archivi, musei, Oratori. Non saranno semplici e generiche visite ai musei di contrada. Ciascun appuntamento costituirà una novità, poiché mostrerà e porterà a conoscere le tante tessere di un puzzle che, messe insieme, formano un’affascinante storia condivisa. Insomma, diciassette storie per un’unica storia”.

