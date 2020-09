Passeggiata ecologica "Plastic Free" a Firenze

Domenica 27 settembre con partenza da piazza Duomo e arrivo al piazzale Michelangelo.

Una passeggiata ecologica a Firenze e in contemporanea in 60 città italiane, in tutta sicurezza nel rispetto delle regole anti Covid 19. È l’evento organizzato dall’associazione Plastic Free Odv onlus in programma domenica 27 settembre con partenza da piazza Duomo e arrivo al piazzale Michelangelo.

“Un’occasione per fare rete con 60 città italiane e promuovere la cultura ambientale tra i cittadini - ha detto l’assessore all’Ambiente Cecilia Del Re -. Un modo per vivere il centro storico portando anche un messaggio di rispetto del territorio e di diffusione di buone pratiche ambientali con il contributo di tutti”.

Il ritrovo per la partenza è alle 9.45 in piazza Duomo, per proseguire verso San Nicolò, attraversando il giardino delle Rose e il giardino dell’Iris e arrivare al piazzale Michelangelo.