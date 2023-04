Pasqua arriva in concomitanza della primavera

La Toscana è una regione che ha tanto da offrire, è un territorio dai mille colori e sapori, dalle mille tradizioni e culture. La Pasqua è il momento preferito da molti perché coincide con l’arrivo della primavera e con l’arrivo delle giornate più miti, lunghe e soleggiate, questo connubio è perfetto per organizzare qualche giorno di vacanza. Firenze è la destinazione migliore dove trascorrere i giorni pasquali: nella città dei gigli, come in tutta la Toscana, questa festività è molto sentita ed è per questo che sono in programma numerosi eventi, feste e rievocazioni storiche.

Quest’anno la Pasqua cade domenica 9 aprile e, come ogni anno, non mancheranno mercati, feste, celebrazioni storiche ed eventi pronti a sorprendere i turisti. Trascorrere questa festività nella meravigliosa Firenze è un modo per immergersi in un’atmosfera magica, allegra e senza tempo.

L’appuntamento più atteso e significativo è senza dubbio quello con il suggestivo Scoppio del Carro, una tradizione molto antica che risale ai tempi delle crociate. Si narra, infatti, che nel 1909 il comandante Pazzino dei Pazzi, a capo della prima crociata istituita da Papa Urbano, conquistò Gerusalemme, per questo eroico gesto ricevette in dono da Goffredo Buglione delle pietre del Santo Sepolcro.

Una volta tornato in patria, il comandante fiorentino, le consegnò al Vescovo il quale le utilizzò per accendere il fuoco il giorno del sabato Santo. Questo evento portò alla creazione del “Brindellone”, un carro decorato con all’interno le pietre accese che ogni sabato Santo veniva trasportato per le vie della città. Questa antichissima tradizione fiorentina è stata tramandata fino ai giorni nostri e ogni anno Firenze celebra la domenica pasquale con questo evento speciale.

A forma di torre alta 9 metri, il carro viene trainato dai buoi ornati con ghirlande in giro per le strade della città: partendo dal deposito in cui si trova, la sua destinazione finale è Piazza del Duomo, nello spazio che si trova tra il battistero e la cattedrale. Durante la Santa Messa, come l’usanza vuole, l’Arcivescovo di Firenze accenderà e farà partire dall’altare la “Colombina”, un razzo a forma di colomba, simbolo dello Spirito Santo.

Il razzo correrà lungo un filo raggiungendo lo storico Brindellone nella piazza, lo incendierà dando vita a degli spettacolari fuochi d’artificio. Secondo la leggenda, se il rituale procede regolarmente e tutti i fuochi esplodono, si prospetterà un anno fortunato per la città e per i suoi cittadini ed un raccolto florido e ricco. Lo Scoppio del Carro è uno spettacolo che affascina ogni anno milioni di turisti, ma è un momento tanto atteso anche dai fiorenti stessi, è un evento molto suggestivo capace di teletrasportare gli spettatori indietro in un tempo lontanissimo dal presente.

Durante le giornate di Pasqua e Pasquetta a Firenze ci sarà l’apertura straordinaria dei musei, un’occasione unica per ammirare da vicino le bellezze artistiche di questa città.

Come ogni anno il periodo pasquale sarà ricco di mercati come quello dei “2000 fiori a Scarperia” dove si potranno trovare tantissime varietà di fiori e piante o “l’ARTour Il bello in piazza – Edizione di Pasqua”, una mostra mercato totalmente dedicata agli artigiani locali.

Una giornata alla scoperta della natura con una serie di attività aperte a tutti, con particolare focus su famiglie con bambini dai 4 ai 10 anni. L’iniziativa si chiama "Caccia al tesoro botanico" ed è promossa da Fondazione CR Firenze e Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron, all’interno del progetto di Grandi Giardini Italiani. La speciale caccia al tesoro porterà grandi e piccoli alla scoperta della natura, dei luoghi e delle curiosità del bellissimo giardino di Villa Bardini che per l'occasione sarà aperto gratuitamente.

All’ingresso, tutti i visitatori riceveranno una mappa dettagliata del giardino, che dovranno interpretare per scoprire tutte le tappe della caccia al tesoro. Percorrendo i 12 punti di interesse sarà possibile effettuare un tour completo del giardino: partendo dall’ingresso principale di Costa San Giorgio, scendendo a valle lungo il viale carrabile fino alla parte inferiore del giardino per poi risalire per la scala barocca, la sezione del giardino coltivata a frutteto, il pergolato di glicine per poi tornare alla parte superiore del giardino e terminare nuovamente all’edificio della villa.

A corredare l’iniziativa, verranno organizzati 5 appuntamenti di lettura animata di albi illustrati a tema. Le letture saranno svolte, in alcuni dei punti più iconici del giardino da Farollo e Falpalà (librai specializzati, premiati nel 2022 con l’ambito premi Denti dalla rivista Andersen e dalla Associazione Italiana Editori). Nel corso delle letture Farollo e Falpalà daranno anche pillole di informazioni storico artistiche che potranno agevolare la ricerca dei visitatori. Non è necessaria la prenotazione, l’ingresso sarà gratuito per tutti.

A pochi metri dall’ingresso del Duomo, dove avviene il rito dello Scoppio del Carro, sorge il Brunelleschi Hotel, uno degli alberghi più romantici di Firenze che, grazie alle suite, agli scorci panoramici, alla posizione perfetta, offre soggiorni da sogno a chiunque scelga di alloggiarvi. In occasione della Pasqua ha pensato ad un’offerta esclusiva per godersi un weekend all’insegna della bellezza e del relax.

Il Pacchetto di Pasqua prevede: Soggiorno di due o più notti, prima colazione dal ricco buffet negli eleganti e storici Saloni Stemma e Liberty, benvenuto con il Prosecco e le Dolcezze dello Chef, visita al “Museo Pagliazza” il museo privato dell’albergo, Pranzo di Pasqua: aperitivo più menù di quattro portate, incluse le bevande., l’Uovo di Cioccolato…ed estrazione di un Gustoso Premio, Wifi gratuito, accesso gratuito all’area fitness con attrezzature Technogym. Prezzo in camera doppia a partire da 1.551,00 Euro.

PISA

Pisa festeggia la Pasqua e l’arrivo della primavera con le strade e piazze principali invase dai colori e profumi di fiori e piante. Durante il fine settimana pasquale, (da sabato 8 aprile a lunedì di Pasquetta 10 aprile), infatti, si svolgerà la mostra mercato del florovivaismo “Verde Pisa”. Appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati del settore che potranno ammirare anche fiori particolari, tra cui viole, rare camelie, rododendri di origine tropicale, piante carnivore, orchidee ibride e botaniche oltre a una miriade di piante officinali, aromatiche e agrumi.

Novità di quest’anno la presenza di un nuovo settore legato al tema dei profumi, del relax dello star bene con la presenza di aziende e operatori selezionati del benessere psicofico e dell’olistica.

Saranno presenti oltre 130 espositori di piante, fiori, artigianato, prodotti enogastronomici di filiera corta lungo l’asse pedonale del centro storico di Pisa a partire da piazza Vittorio Emanuele II fino a piazza Garibaldi passando dalla centralissima Corso Italia. Il pubblico potrà ammirare una grande varietà di piante e fiori, partendo dalle più comuni fino a rarità botaniche e piante inconsuete proposte da florovivaisti provenienti da tutta d’Italia: un grandissimo assortimento di piante floreali, alberi decorativi da giardino, arbusti, piante da frutto e piante perenni per ogni tipo di clima ed esposizione. Accanto alle proposte botaniche anche decorazioni e attrezzature per la casa, il giardino e il terrazzo; il mercatino hand made delle migliori artigiane con manufatti e prodotti per il benessere naturale, mentre, chi desidera mettere alla prova le proprie abilità manuali, potrà seguire laboratori e workshop creativi nei giorni dell’evento.

Non mancheranno occasioni di approfondimento con mostre, incontri a tema e visite guidate alla scoperta degli angoli più suggestivi della città in particolare del primo orto botanico universitario del mondo (via Luca Ghini 13 / via Roma - email info.ortomuseobot@sma.unipi.it per informazioni e prenotazioni telefonare a 050 2211310 e 050 2211318).

Casole d’Elsa vi aspetta per Pasqua con due eventi

Venerdì 7 aprile ore 21:30 torna la suggestiva processione storica del Venerdì Santo organizzata dall’associazione “ Etos”. I figuranti passeranno per le vie del centro storico seguiti dal sacerdote. Ingresso libero.

Il secondo appuntamento sarà per il lunedì di pasquetta con il “ Mercato del Lunedì in Albis” organizzato dall’associazione “Alternativa Creativa” di Siena, dalle ore 10:00 alle ore 19:00 del prossimo 10 aprile, il centro storico ospiterà , artigiani, antiquari e rivenditori di prodotti tipici. Gli eventi sono entrambi patrocinati dal Comune di Casole d’Elsa.

Foiano della Chiana e Pozzo si vestono a festa in attesa delle celebrazioni Pasquali che ormai sono diventate momenti importanti per i cittadini e per turisti che vengono a vivere queste esperienze e ad ammirare le scenografie e gli spettacoli legati ai momenti religiosi.

Tra gli eventi più attesi per Foiano della Chiana il “Volo” del Resurrexit alla mezzanotte di sabato 8 aprile. Il rito risale almeno al XVII secolo. La statua del Cristo risorto (1681), conservata durante l’anno presso la chiesa della Ss. Trinità, viene accolta al suono di tre castagnole presso la chiesa della Collegiata. Qui viene portata a spalla da un gruppo di fratelli con l’abito della Compagnia della Santissima Trinità, i quali percorrendo la strada che unisce le due chiese con estrema cautela, imprimono alla statua il movimento ondulatorio che ha determinato il termine popolare di “Volo” dato alla cerimonia.

Altro momento di grande attesa la processione del Cristo risorto dopo la messa pasquale accompagnata dal “Rullo” in piazza Cavour con lo scoppio di 25.000 petardi. La cerimonia verrà riproposta il martedì successivo alla Pasqua e nel giorno dell'Ascensione.

A Pozzo della Chiana gli eventi più importanti sono la Processione del Venerdì Santo con i “Quadri viventi”, evento che negli anni grazie al “Gruppo organizzativo del Venerdì Santo” è diventato uno degli appuntamenti più apprezzati dell’intera Valdichiana, “Il Gloria” in programma sabato 8 aprile alla mezzanotte e la “Colombina” in programma per la Domenica In albis.