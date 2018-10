Parma vs Empoli 1- 0 Bel gioco dell'Empoli ma punti zero.

facebook

Nella gara con il Parma mister Andreazzoli ritrova Zajc sulla trequarti, ed inserisce Rasmussen come regista, mentre in avanti fa partire dal primo minuto Mraz al fianco di Caputo; Nino La Gumina in panchina. Mister D'Aversa schiera il suo Parma con il 4-3-3.

In avvio di gara l'Empoli parte bene tanto che la prima occasione arriva al 16' quando Zajc fa partire un potente destro che Sepe riesce a respingere. Il Parma risponde subito con Barillà che fa partire un potente sinistro che Terracciano respinge mettendo in angolo. Ancora Parma con Siligardi ma ancora Terracciano pronto a respingere; ma il gol era nell'aria. Al 33' Gervinho di piatto destro supera Terracciano, grazie all fuga di Barillà sulla destra. L'Empoli non ci sta e reagisce subito per ristabilire la situazione di parità. Ci prova Mraz, poi ancora Zajc, l'ennesimo palo..ormai un vero e proprio trend, un po' monotono direi...

Finale primo tempo: Parma 1 Empoli 0.

In avvio di ripresa ancora Empoli con Zajc per Caputo che di tacco colpisce il palo che ci ristorna per ritornare in campo. Occasione persa. Mister D'Aversa sostituisce Gervinho con Di Gaudio avendo già rilevato Di Marco ed inserito Gobbi nell'intervallo. Mister Andreazzoli toglie Mraz per inserire Mchedelidze per conferire maggiore offensività. Il Parma, sempre in vantaggio, e volendolo mantenere fortemente, si chiude cercando di ripartire in contropiede tanto che Di Gaudio ci prova dal limite ma senza esito. Nel finale la gara è tutta dell'Empoli per cercare di portare via un punto dal Tardini. Ci prova Bennacer, ma Sepe spedisce in angolo. L'occasione più nitida arriva al 92' in pieno recupero e capita a Nino La Gumina ache trova sulla sua strada Sepe mascherato da "super goalkeeper" salvando il risultato.

Risultato finale: Parma 1 Empoli 0.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Dimarco (46´ Gobbi); Rigoni, Stulac, Barillà; Gervinho (51´ Di Gaudio), Ceravolo (70´ Gazzola), Siligardi. All. D´Aversa

A disposizione: Frattali, Bagheria, Da Cruz, Deiola, Ciciretti, Biabiany, Sprocati, Bastoni

EMPOLI (4-3-1-2): Terracciano; Di Lorenzo, Silvestre, Maietta, Veseli; Bennacer (87´ La Gumina), Rasmussen, Krunic (70´ Traore); Zajc; Mraz (60´ Mchedlidze), Caputo. All. Andreazzoli

A disposizione: Provedel, Fulignati; Brighi, Lollo, Jakupovic, Untersee, Capezzi, Marcjanik, Ucan

ARBITRO: Luca Pairetto di Nichelino (Tegoni-Marrazzo; Marini; Mazzoleni/De Meo)

MARCATORI: 33´ Gervinho

AMMONITI: Rasmussen, Di Lorenzo, Iacoponi, Barillà, Traore