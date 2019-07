Paolo Marcheschi lancia una raccolta di firme per abrogare la legge regionale sui migranti

Il Consigliere regionale Fdi: “Basta con il teatrino del Pd! Da una parte approvano la legge salva-clandestini, dall’altra si lamentano se a Firenze e Prato arrivano 30 migranti”. Stella (FI): "La Regione Toscana vuole premiare Carola? No ai riconoscimenti per chi viola le leggi"

Firenze – “Basta col teatrino del Pd! Da una parte il Governatore Rossi vuole dare un riconoscimento alla capitana della Sea Watch Carola Rackete e fa approvare la legge salva-clandestini, dall’altra invece il sindaco di Firenze Nardella e quello di Prato Biffoni si lamentano perché nelle loro città arrivano 30 migranti come redistribuzione dal Cas di Trieste e se la prendono con il ministro dell'Interno Salvini. La verità è che con la legge approvata dal Pd e da Rossi in Toscana di clandestini ne arriveranno 30 al giorno, che pagheremo con i soldi dei toscani -dichiara Paolo Marcheschi, Capogruppo regionale di Fdi- Per questo da oggi lancio sul web la raccolta firme per abrogare la legge sui diritti samaritani,la legge salva-clandestini. In attesa che il Governo impugni la legge davanti alla Corte Costituzionale, parte la mobilitazione!”.

"La volontà espressa dal governatore toscano Enrico Rossi di premiare la capitana della Sea Watch, Carola Rackete, è il sintomo dello stato confusionale in cui versano il Pd e le forze di sinistra: vogliono eleggere a modello una persona che viola le nostre leggi. Noi ci opporremo a questa pagliacciata, a questo ennesimo uso strumentale delle istituzioni, come ci siamo opposti alla legge pro immigrati clandestini approvata in aula la settimana scorsa". Lo afferma il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana Marco Stella (Forza Italia). "Fra le tante persone meritevoli di un premio - sottolinea Stella - non c'è sicuramente questa estremista di sinistra tedesca che disobbedisce agli ordini delle autorità italiane e sperona un'imbarcazione della Guardia di Finanza. Purtroppo la deriva ideologica del Pd è ormai a un punto di non ritorno, come dimostra la legge che il partito di Rossi ha approvato pochi giorni fa, e che prevede assistenza e servizi gratis anche per gli immigrati clandestini. Tutto questo, tra l'altro, mentre in Toscana sono 62 mila le famiglie in povertà assoluta e 94 mila quelle con Isee sotto i 6 mila euro".