Palla Grossa: avviso pubblico per l'affidamento in concessione

Il Comune di Prato ha pubblicato l'avviso pubblico per l’affidamento in concessione del servizio progettazione, organizzazione, gestione e realizzazione della manifestazione storico-sportiva a, che per l’edizione 2018 si svolgerà in Piazza del Mercato nuovo

Alla selezione possono partecipare gli operatori economici previsti dall’art. 45 del Codice dei contratti (D.lgs 50/2016) che esercitano attività inquadrate nella CPV 79952000 “organizzazione eventi” e che abbiano gestito per conto di pubbliche amministrazioni, nell’ultimo triennio (2015/2017) almeno uno spettacolo o eventi artistico-culturale di grandi dimensioni.

Il valore della concessione è stimato in 180 mila euro annui, inteso come fatturato totale del concessionario ed è previsto un contributo economico massimo di 85 mila euro in favore dello stesso.

Gli interessati sono invitati a prendere visione dell’avviso e del modello di partecipazione nella seguente pagina: http://www.comune.prato.it/trasparenza/gare-contratti/indagini/2018/manifestazione-palla-grossa/home.htm

La data di scadenza per la presentazione della dichiarazione di interesse a partecipare alla selezione è martedì 24 aprile 2018 alle ore 13.00 e la domanda deve essere presentata all’Ufficio protocollo generale, in piazza del Pesce, 9 o tramite PEC all’indirizzo comune.prato@postacert.toscana.it

Seguirà una procedura negoziata tra coloro che hanno risposto all’avviso pubblico, secondo le modalità previste nello stesso.