Palestre all'aperto, ginnastica nei parchi di Firenze

Da oggi lunedì 8 giugno al 18 settembre 2026 torna "Palestre all’aperto" il progetto del Comune di Firenze con attività sportive e motorie gratuite nei parchi cittadini. Pausa estiva dal 10 al 21 agosto.

Le lezioni sono a libera partecipazione, senza costi e senza prenotazione. Basta presentarsi con abbigliamento idoneo. Il certificato medico sportivo non è obbligatorio, ma è consigliato sottoporsi a controlli periodici.

Fasce orarie e attività

Mattina 8-10: ginnastica dolce, attività fisica adattata, Tai Chi Chuan.

Pomeriggio 17.30-20: allenamento funzionale, pilates, pugilato e discipline a maggior impegno fisico.

Le parole dell’assessora Letizia Perini “Con Palestre all’aperto portiamo lo sport nei quartieri, rendendolo accessibile a tutti. Vogliamo valorizzare parchi e piazze come spazi di incontro, inclusione e benessere. Lo sport è crescita personale e coesione sociale. Il Comune finanzia società sportive e istruttori qualificati per garantire attività gratuite con personale esperto.”

Programma per quartiere

*Q1 – Tai Chi Chuan 8-10* Mar/Gio: piazza D’Azeglio Mer/Ven: giardino Maragliano, San Jacopino

*Q2 – Mattina 8-10 ginnastica dolce | Pomeriggio 18-20 pugilato* Mar/Gio: giardino via del Mezzetta Mer/Ven: Parco di Villa Favard

*Q3 – Mattina 8-10 ginnastica dolce | Pomeriggio 18-20 allenamento funzionale* Mar/Gio: pista pattinaggio viale Tanini Mer/Ven: piazza Felice Bacci, Ponte a Ema Pom: area attrezzata viale Tanini e pista pattinaggio piazza Elia Dalla Costa

*Q4 – Mattina ginnastica dolce | Pomeriggio 17.30-20 allenamento funzionale* Mar/Gio 8-9: Parco Il Boschetto Mer/Ven 9.30-10.30: Parco di Villa Vogel Lun/Mar/Mer/Gio 19-20: giardino di San Bartolo Lun/Mer 17.30-18.30: giardino Cristina Zamfir Mar/Gio 17.30-18.30: giardino San Lorenzo a Greve

*Q5 – Mattina 8-10 ginnastica dolce | Pomeriggio 18-20 allenamento funzionale, pilates, pugilato* Mar/Gio: giardino Baden Powell Mer/Ven: piazza Primo Maggio Lun/Mer 18-20: giardino Lippi – allenamento funzionale e pilates Mar/Gio 18-20: giardino piazza delle Medaglie d’Oro – allenamento funzionale e pilates Mar/Gio 18-20: anfiteatro delle Piagge, via Lazio ang. via Liguria – fondamenti del pugilato.

Alle Piagge le attività sono rivolte ai giovani e realizzate con la cooperativa Il Pozzo e la società sportiva di Paolo Bologna e Martina Righi, campioni europei di pugilato. Nel Q2 il pugilato è a cura della Pugilistica San Giovanni con l’allenatore federale Davide Recati.

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