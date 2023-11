Palazzo Blu: al via la quarta edizione della rassegna scientifica

Torna, per il quarto anno consecutivo, la rassegna scientifica Warning, che ha come tema la complessità della natura e della società umana, non a caso il sottotitolo della nuova edizione è ‘Quando 2+2 non fa 4’. La rassegna propone quattro appuntamenti, da novembre 2023 ad aprile 2024, per affrontare la ‘complessità’ da molteplici punti di vista e per come si presenta nei vari ambiti scientifici e del sapere. Se da Galileo in poi, il paradigma dominante nelle scienze naturali è stato il riduzionismo, molti fenomeni – dalle turbolenze atmosferiche alle colonie di insetti, dalle fluttuazioni erratiche delle popolazioni di vari animali, all’evoluzione dei regimi politici, dai movimenti sociali all’andamento dei mercati azionari – non possono essere descritti con un approccio riduzionistico, o compresi ‘dividendo’ il tutto nelle sue componenti elementari.

Le Teorie della Complessità ci insegnano che anche piccole cose, piccoli eventi naturali o sociali, possono cambiare il mondo e generare effetti enormi.

La quarta edizione di Warning mira a orientare le nuove generazioni a leggere il mondo attraverso la lente della complessità, mettendo in relazione ambiti apparentemente distanti, ma che rivelano contiguità nei metodi di indagine. L’ edizione 2023/2024 si caratterizza dunque per un approccio spiccatamente interdisciplinare e trasversale che mette in dialogo meteorologia e sociologia, tecnologia e filosofia, fisica, scienze della terra e letteratura.

I quattro incontri, che vedono coinvolti gli istituti superiori di tutta la Toscana e sono anche aperti al pubblico, si svolgeranno nell’auditorium di Palazzo Blu con inizio alle 15.30. Il primo sarà l’8 novembre, dal titolo ‘Farfalle e uragani : il caos nelle previsioni del tempo e nell’analisi sociale’ con relatori Serena Giacomin, fisica dell’atmosfera e climatologa, e Angelo Vulpiani, professore ordinario di fisica teoretica a La Sapienza di Roma.

L’atmosfera è un sistema dinamico caotico, difficilmente prevedibile poiché molto sensibile alle condizioni iniziali: un errore anche infinitesimo nei dati che la descrivono ad un certo istante, può provocare enormi variazioni nelle previsioni, il cosiddetto “effetto farfalla”. Anche le dinamiche della nostra società richiedono sempre più diffusamente l’utilizzo di approcci che consentano di cogliere la visione complessiva dei fenomeni. La Teoria della Complessità ci fa scoprire che il tutto è maggiore della somma delle sue parti e ci insegna che piccoli eventi naturali o sociali possono cambiare il mondo.

Questo il calendario degli incontri:

Farfalle e uragani: il caos nelle previsioni del tempo e nell’analisi sociale. Cosa è la complessità? L’emergere di una scienza del caos e la sua efficacia in diversi ambiti. 8 novembre 2023

Cosa è la complessità? L’emergere di una scienza del caos e la sua efficacia in diversi ambiti. Ritorno all’inferno: Dante torna nelle viscere della Terra insieme a Lord Kelvin. Ciò che è profondo e imprevedibile, dalle viscere della Terra all’umanità nella cantica di Dante. 15 dicembre 2023

Ciò che è profondo e imprevedibile, dalle viscere della Terra all’umanità nella cantica di Dante. L’uomo bionico e l’era post-umana. Le prospettive dell’umanità bionica: dialogo tra filosofia morale e tecnologia presente e futura. 21 febbraio 2024

Le prospettive dell’umanità bionica: dialogo tra filosofia morale e tecnologia presente e futura. Dal Big Bang all’Infinito di Leopardi: due universi, una sola riflessione su tempo e spazio.Il dialogo tra limitatezza e immensità dello spazio-tempo: un confronto tra Uomo e Natura. 11 aprile 2024

Warning è un progetto ideato da Franco Cervelli, Sandra Leone e Enrico Mazzoni di INFN Pisa, e realizzato dall’Istituto di Fisica Nucleare di Pisa e Palazzo Blu, con il contributo di Fondazione Pisa. Gli incontri sono trasmessi in streaming sui canali social di Palazzo Blu (facebook e youtube).