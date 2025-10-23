Ore 16,20: temporale intenso in mezza Toscana

Temporali in atto in mezza Toscana, precipitazioni forti che possono causare disagi. La linea temporalesca intensa è attiva dall’isola d’Elba, province di Livorno, Pisa, Firenze, Pistoia e Prato. In meno di un’ora a Comano (MS) sono caduti 48 mm di pioggia.

Fiumi, torrenti e piccoli corsi d'acqua si stanno ingrossando, segnalata Lima al primo livello a Cutigliano.Segnalate anche raffiche a 118 km/h all’Argentario.Il sistema di Protezione Civile della Toscana è operativo e pronto ad intervenire in caso di necessità.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO