Ordine pubblico: nel mirino Porta al Prato, Cascine, Rifredi e Piagge

Il Prefetto di Firenze, Valerio Valenti, ha presieduto ieri il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica al quale hanno preso parte oltre ai vertici delle Forze di Polizia, le Assessore Albanese e Funaro del Comune di Firenze e la Polizia locale.

Tra gli argomenti trattati anche i servizi di controllo in occasione del periodo pre-natalizio.In particolare, oltre al centro cittadino in cui si registra una maggiore concentrazione di presenze legate allo shopping natalizio, saranno oggetto di una mirata attività di controllo anche altre zone della città.Una risposta alle segnalazioni e alle denunce per episodi di spaccio e di micro criminalità nelle zone del Teatro del Maggio Musicale, di Porta al Prato e dei quartieri di Rifredi e Le Piagge. Saranno così predisposti i servizi interforze che vedranno il coinvolgimento delle tre Forze dell'Ordine oltre che della Polizia Municipale e che saranno effettuati e coordinati dal Questore con cadenza bisettimanale per tre settimane consecutive a partire dalla prossima.Continueranno poi i controlli nella zona delle Cascine, anche alla luce dei positivi riscontri dell'attività di prevenzione già in corso.

Alla presenza dei rappresentanti dell'Azienda Ospedaliera di Careggi e dell'Università degli Studi di Firenze, è stata poi esaminata la possibilità di riaprire l'ingresso veicolare e pedonale del parcheggio di Via delle Gore alla luce delle numerose richieste pervenute da cittadini, lavoratori e commercianti del luogo che nei giorni scorsi avevano rappresentato all'Amministrazione comunale e agli enti proprietari degli spazi, i disagi derivanti da tale chiusura.Al riguardo, è stata valutata positivamente la possibilità di aprire il varco durante l'orario diurno, nella fascia che va dalle ore 7,00 alle ore 19,00, secondo le modalità che saranno definite e concordate tra l'Azienda Ospedaliera di Careggi e l'Università.

Queste al riguardo le dichiarazioni del Capogruppo in Consiglio Comunale e Segretario cittadino della Lega, Federico Bussolin e del Responsabile del Quartiere 5 della Lega, Federico Bonriposi“Controlli mirati disposti nelle zone del Teatro del Maggio Musicale, di Porta al Prato e dei quartieri di Rifredi e Le Piagge e nella zona delle Cascine: questi alcuni degli argomenti ieri – come appreso dalla stampa – al centro del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunito dal Prefetto di Firenze, Valerio Valenti.

Siamo molto soddisfatti che i nostri molteplici appelli per la sicurezza della zona Careggi-Rifredi siano stati accolti dopo i frequenti e ripetuti episodi di microcriminalità che avevano creato ansia e preoccupazione nel quartiere. Saranno predisposti infatti servizi interforze - si viene a conoscenza dalla stampa - che vedranno il coinvolgimento delle tre Forze dell’Ordine oltre che della Polizia Municipale e che saranno effettuati e coordinati dal Questore con cadenza bisettimanale per tre settimane consecutive a partire dalla prossima”.“Ringraziamo il Prefetto Valenti per l’attenzione dimostrata nei confronti degli appelli venuti dalla cittadinanza, solo grazie ad un rapporto così diretto con i cittadini si può pensare di risolvere piccoli e grandi problemi della città.

La politica nasce come giusto “ponte” con le Istituzioni. Siamo felici della rapidità con la quale abbiamo ottenuto maggiori controlli delle forze dell’ordine che, ancora una volta, vogliamo ringraziare per il loro impegno quotidiano a tutela della nostra sicurezza. Ogni divisa in più per le strade, per noi della Lega, è solo motivo di serenità. Grazie!”.