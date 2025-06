Offerta didattica: 148 motivi per iscriversi all’Università di Firenze

Un’offerta ricca e articolata di percorsi formativi in tutte le aree disciplinari, sensibile all'attualità e di respiro internazionale. Da martedì 1 luglio l’Università degli Studi di Firenze apre le immatricolazioni per l’anno accademico 2025-2026 ai corsi di laurea triennali, a ciclo unico e magistrali, ad accesso libero.

L’offerta

I 148 percorsi formativi rispondono alle sfide del mondo di oggi e di domani, intercettando i bisogni della comunità e affrontando tematiche complesse ed urgenti: le transizioni demografica, climatica e digitale, l’intelligenza artificiale e lo sviluppo sostenibile, la salvaguardia dei beni culturali e artistici, le nuove frontiere della tecnologia e della scienza, la cultura in tutte le sue declinazioni.

Sono 64 i corsi di laurea triennali, 9 i corsi a ciclo unico e 75 i corsi di laurea magistrali. I corsi internazionali, organizzati in collaborazione con università straniere per il rilascio di titoli congiunti, doppi o multipli, sono 21 e sono 18 i corsi tenuti anche o esclusivamente in lingua inglese.

Sono 7 i percorsi in modalità mista (“blended”), che vengono erogati in parte in presenza e in parte online, sfruttando le tecniche didattiche più avanzate, per facilitare la conciliazione di studio e impegni lavorativi o familiari.

Completano il quadro 2 corsi di laurea professionalizzanti, costruiti con un confronto diretto con chi opera nel campo delle tecniche e tecnologie per le costruzioni e nell’industria del legno, favorendo l’inserimento rapido in questi ambiti lavorativi.

Le novità

Il corso di laurea magistrale in “Logica, filosofia delle scienze e metodi della ricerca”, progettato in collaborazione con la Scuola IMT Alti studi di Lucca, è tra le novità dell’anno accademico 2025-26: il suo obiettivo è quello di formare laureati che uniscano una solida e strutturata preparazione in logica e filosofia della scienza con una forte capacità di interagire con la ricerca di frontiera.

Nell’offerta didattica 6 percorsi hanno arricchito la loro proposta formativa e rinnovato nome e contenuti: la laurea triennale in Scienze vivaistiche e progettazione degli spazi verdi e le lauree magistrali in Economia Istituzioni Sostenibilità/Economics Institution Sustainability; Tropical and Sub-Tropical Agricolture; Food Design e innovazione dei prodotti alimentari; Physical and Astrophysical Science; Strategie di comunicazione nella società digitale.

Molti corsi di laurea hanno integrato e arricchito i loro percorsi con nuovi insegnamenti, per modellare la formazione sulla base di rinnovate esigenze.

“Scegliere il proprio percorso di studio è un momento importante, che richiede un’attenzione particolare – dichiara la rettrice Alessandra Petrucci – soprattutto alle studentesse e agli studenti che hanno sostenuto da pochi giorni l’esame di maturità. L’Ateneo fiorentino, forte delle sue radici antiche ma proiettato verso il futuro, risponde con una proposta formativa ampia e variegata, in un ambiente stimolante, inclusivo e con una rilevante apertura internazionale, garantendo una costante attività di orientamento. Non a caso, chi studia a Firenze ha più facili prospettive in termini occupazionali, secondo gli ultimi rapporti AlmaLaurea”.

I corsi a numero programmato

Per i corsi di laurea a numero programmato, le date per fare domanda e sostenere i test di accesso sono inserite nei bandi pubblicati o in corso di pubblicazione online.

Per la laurea triennale in Scienze dell’architettura e per la laurea a ciclo unico in Architettura, la scadenza per fare domanda è fissata al 14 luglio, mentre per le lauree triennali in Design, tessile e moda e in Product interior, communication and eco-social design si può presentare domanda fino al 17 luglio.

Per i corsi di laurea triennale in Tecniche e tecnologie per le costruzioni e il territorio, in Tecnologie e trasformazioni avanzate per il settore legno arredo edilizia e in Innovazione sostenibile in viticoltura ed enologia (quest’ultima interateneo con l’Università di Pisa), le domande di ammissione chiuderanno venerdì 18 luglio.

Venerdì 29 agosto si chiuderanno, invece, le domande di ammissione al corso di laurea triennale in Scienze motorie, sport e salute, la cui procedura prevede anche una prova pratica attitudinale.

Fino a venerdì 5 settembre sarà possibile fare domanda di ammissione ai corsi di laurea triennale in Biotecnologie; Scienze biologiche; Scienze dell'educazione e della formazione; Scienze e tecniche psicologiche; Scienze farmaceutiche applicate-controllo qualità, e ai corsi a ciclo unico in Chimica e tecnologia farmaceutiche e in Farmacia.

Nelle prossime settimane, usciranno anche i bandi per le lauree triennali e magistrali delle Professioni sanitarie, per le lauree a ciclo unico in Scienze della formazione primaria e per le lauree magistrali in Management engineering, in Psicologia clinica e della salute e neuropsicologia e in Psicologia del ciclo di vita e dei contesti.

Per l'accesso ai corsi di studio triennali delle Professioni sanitarie e ai corsi di studio a numero programmato locale della Scuola di Scienze della salute umana (lauree a ciclo unico in Chimica e tecnologia farmaceutiche e in Farmacia e lauree triennali in Scienze farmaceutiche applicate - controllo qualità; Biotecnologie; Scienze motorie, sport e salute), è in programma, dal 14 al 18 luglio, una settimana di preparazione e orientamento alle prove di ammissione.

Il “semestre filtro” di Medicina

A partire dall’anno accademico 2025-2026, per l’ammissione ai corsi a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina Veterinaria è necessario frequentare preventivamente un “semestre filtro” ad accesso libero. L’iscrizione al “semestre filtro” deve essere effettuata attraverso il portale Universitaly e anche sulla piattaforma di Unifi, entro il 25 luglio.

Orientamento

In concomitanza dell’avvio delle immatricolazioni, per ricevere indicazioni dirette, sciogliere dubbi e avere consigli, l'Ateneo propone un Open day martedì 15 luglio presso la sede della Fondazione PIN - Polo di Prato dell’Università di Firenze (piazza dell’Università, 1 - Prato - dalle ore 9 alle 14). Durante la giornata, sarà possibile assistere alle presentazioni di tutti i corsi di laurea dell’Ateneo e informarsi su servizi e opportunità offerti agli iscritti. Sarà anche l’occasione per partecipare a laboratori dedicati ai Test On Line Cisia e per ricevere tutte le informazioni necessarie sui bandi per affrontare con consapevolezza la fase di selezione e ammissione ai corsi di laurea. Per poter partecipare all’evento, è necessario registrarsi online entro il 13 luglio.

E’ on line la nuova offerta formativa dell’Università di Pisa per l’anno accademico 2025-2026. Il 24 luglio apriranno le immatricolazioni ma intanto è già possibile farsi un’idea dei percorsi a disposizione. Sono 148 i corsi di laurea fra triennali, magistrali e a ciclo unico che spaziano in sei aree: agraria e veterinaria, discipline umanistiche, ingegneria, medicina e farmacia, scienze matematiche, fisiche e della natura, scienze giuridiche, economiche e sociali. E non mancano anche le novità, con un occhio a sostenibilità, ambiente, nuove tecnologie e professioni sanitarie.

“L’Università di Pisa offre una delle proposte formative più ampie e qualificate d’Italia, capace di coniugare la solidità delle discipline tradizionali con l’innovazione dei percorsi più recenti - sottolinea Giovanni Paoletti, prorettore per la didattica dell’Ateneo pisano - Le ultime rilevazioni sul grado di occupabilità dei nostri laureati che arrivano dal Rapporto AlmaLaurea confermano con forza la qualità della formazione che offriamo: a cinque anni dal titolo, oltre il 93% dei nostri laureati magistrali ha un lavoro, con retribuzioni superiori alla media regionale e nazionale”.

“Anche dal questionario che facciamo ogni anno alle matricole – continua Paoletti - emerge chiaramente che le studentesse e gli studenti scelgono l’Università di Pisa perché riconoscono la qualità della nostra offerta, la reputazione dell’Ateneo e la possibilità di costruire un percorso coerente con le proprie attitudini e aspirazioni”.

Ecco in dettaglio le novità per il prossimo anno accademico. Dal Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali arriva la laurea triennale in “Scienze degli alimenti” che mira a formare professionisti con competenze nelle scienze e tecnologie alimentari. Anche la Scuola di medicina propone tre nuove lauree triennali nell’ambito delle professioni sanitarie: “Educazione professionale”, “Tecniche Audiometriche” e “Tecniche di Neurofisiopatologia”. Il Dipartimento di Economia e Management (DEM) lancia una nuova laurea magistrale in lingua inglese “Digital Intelligence and Change Management” che punta a formare professionisti capaci di affrontare le sfide della trasformazione digitale nelle organizzazioni.

Sempre al DEM, il corso di laurea in Economia e Commercio amplia la sua offerta formativa con un nuovo curriculum in Economia per lo Sviluppo Sostenibile per affrontare le sfide economiche, sociali e ambientali della transizione ecologica, con un focus particolare sulla coesione sociale. Nuovo curriculum dedicato alla carta per il corso di laurea triennale in Chimica per l’industria e l’ambiente, nato grazie a un accordo tra il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale e Confindustria Toscana Nord.

Dal Dipartimento di Scienze della Terra arriva poi del tutto rinnovata la laurea magistrale in Scienze dell’Ambiente e del Clima: la presentazione ufficiale il 3 luglio con evento che il velista Giovanni Soldini come testimonial.