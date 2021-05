Operaio cade in un tombino: volo di 6 metri

Un operaio si è ferito sul lavoro oggi pomeriggio nel cantiere di viale Lavagnini a Firenze. L'uomo è caduto in un tombino e ha fatto un volo di 6 metri.

Immediatamente soccorso, adesso si trova in ospedale costamente monitorato.

"Seguiamo - spiega Publiacqua in una nota - con attenzione l'evolversi delle condizioni di salute del lavoratore dell'impresa che sta eseguendo le opere sul cantiere di viale Lavagnini.

Dalle prime evidenze risulta che l'incidente abbia visto l'operaio cadere all'interno di un’apertura nella cameretta di nuova costruzione realizzata, pochi metri prima del sottopasso pedonale dello stesso Viale Lavagnini, dalla medesima impresa e che ha approntato e gestisce il cantiere. Al lavoratore i nostri auguri di una piena e pronta guarigione.

Ringraziamo inoltre i Vigili del Fuoco ed i sanitari del 118 per il prontissimo intervento di soccorso e la Polizia di Stato per l’altrettanto celere intervento e supporto in tutte queste operazioni".

"Anche oggi un incidente sul lavoro, in un cantiere in viale Lavagnini a Firenze. Siamo stufi di commentare questi episodi, diciamo una volta di più che bisogna fermare la #strage sul lavoro. Saremo in piazza Signoria mercoledì 26 maggio (in un flash mob), nell’ambito della mobilitazione nazionale unitaria, per chiedere maggiore sicurezza sul lavoro, più #controlli e più investimenti", si legge in una nota Cgil.

“Sull’incidente avvenuto quest’oggi a Firenze, in un cantiere in viale Spartaco Lavagnini, che ha visto un un operaio precipitare dentro un tombino, facendo un volo di 6 metri, presenteremo un’interrogazione d’urgenza per capire cosa è successo” annunciano i consiglieri di Fratelli d’Italia Alessandro Draghi e Jacopo Cellai.

“Sono troppi gli incidenti sul lavoro occorsi in queste ultime settimane in Toscana. È intollerabile. L’incidente avvenuto poteva trasformarsi in tragedia. Non bisogna mai smettere di porre l’attenzione sulla sicurezza sul lavoro” concludono Draghi e Cellai.