Open: perquisizioni della Guardia di Finanza in tutta Italia

Nuovi sviluppi nell'inchiesta della Procura di Firenze sull'ex Fondazione che finanziava le iniziative di Renzi

Riciclaggio, traffico di influenze, autoriciclaggio. Sono, secondo quanto appreso, tra i reati contestati dalla Procura fiorentina nell'ambito dell'inchiesta sulla Fondazione Open, nata per sostenere le iniziative politiche di Matteo Renzi e recentemente chiusa dallo stesso ex premier. Oggi a Firenze e in altre città italiane tra cui Milano, Roma, Torino, Napoli e Palermo sono in corso perquisizioni della Guardia di Finanza proprio in relazione agli sviluppi di questa inchiesta, che nel settembre scorso portò alla perquisizione dello studio di Alberto Bianchi, l'avvocato fiorentino ex presidente di Open.