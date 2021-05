Omnia for Italy, coinvolta l'Arcidiocesi di Siena

Si chiama Omnia for Italy il nuovo progetto dell’Opera Romana Pellegrinaggi (Orp), che è stato presentato ufficialmente questa mattina nel Palazzo Apostolico Lateranense a Roma, nel corso di una conferenza stampa. L’obiettivo è stato quello di proporre una vetrina web (www.https://www.omniaforitaly.org/it), tramite la quale il “pellegrino 2.0”, straniero o italiano, possa scoprire e prenotare diverse esperienze del patrimonio culturale, religioso e artistico dell’Italia cristiana. Omnia for Italy, infatti, nasce dall’esperienza digitale di Omnia Vatican&Rome durante i primi mesi della pandemia e sfrutta appieno le risorse della piattaforma dell’Orp (creata nel 2016 per Roma Cristiana).

Alla presentazione sono intervenuti, tra gli altri, anche il card. Augusto Paolo Lojudice, Arcivescovo di Siena - Colle di Val d’Elsa - Montalcino, Mons. Cesare Nosiglia, Arcivescovo di Torino, Mons. Renato Boccardo, Arcivescovo di Spoleto-Norcia, Mons. Daniele Libanori, vescovo ausiliare di Roma - settore centro e Mons. Remo Chiavarini, amministratore delegato dell'Opera Romana Pellegrinaggi.

Il progetto nasce e si sviluppa in collaborazione con altre realtà: Opera Laboratori, Archeoares, Sistema Museo, Narni Sotterranea, Centro Turistico Cooperativo, Monastero Clarisse Eremite di Fara Sabina, Cammini di Leuca. Sono 12 le Regioni italiane coinvolte (Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Molise, Piemonte, Sicilia, Toscana, Umbria, Calabria, Puglia), per un totale di 45 città e 26 diocesi. Ben 70 le diverse proposte in programma: dai Cammini di Leuca alla scoperta di Viterbo con il Duomo e il Palazzo dei Papi; dal Complesso Monumentale del duomo di Siena alla scoperta di Orvieto. E ancora passeggiate al Quartiere dei Gesuiti a Parma, pellegrinaggi nella penisola sorrentina, camminate a Pienza, Cortona, Montepulciano.

“C’è tanta e infinita bellezza – ha spiegato il Card. Augusto Paolo Lojudice - in tutta l’Italia legata alla spiritualità cristiana concentrata in tante realtà ecclesiali distribuite dalle grandi città ai piccoli borghi. Per questo motivo iniziative come «Omnia for Italy» ci permettono di fare rete rendendo più efficacie la proposta di percorsi legati alla fede, che spesso racchiudono tesori d’arte e di

Bellezza, veri patrimoni dell’umanità a partire, appunto, dal duomo di Siena e dall’infinita ricchezza artistica e spirituale della nostra Arcidiocesi”.