Omicidio nella notte: 33enne ucciso a coltellate

Riesplode la questione sicurezza a Firenze. Bussolin e Scipioni (Lega): "Increduli e sdegnati, Nardella impreparato"

FIRENZE- Omicidio nella notte in via Faenza. Vittima un uomo di 33 anni, kosovaro residente in città, colpito da più coltellate al termine di una lite iniziata in un locale e degenerata in strada. Il responsabile sarebbe già stato fermato dagli inquirenti.

"Sono addolorato per questa notizia - afferma il Capogruppo della Lega a Palazzo Vecchio, Federico Bussolin - è inconcepibile quanto è accaduto nella nostra città. Da fiorentino fa ancora più male vedere tutta l’insicurezza della città governata dal PD e i tagli disastrosi che Renzi, Conte e Zingaretti fanno al fondo per le forze dell’ordine. Purtroppo sembra non interessare a nessuno, a partire dalle istituzioni locali. La proposta della Lega - conclude Bussolin - sulla reintroduzione delle Zone Rosse è ancora in attesa di approvazione".

Attacca pesantemente anche il segretario provinciale del carroccio, Alessandro Scipioni: "Ormai la cronaca nera diventa quotidianità. Adesso siamo arrivati al punto di commentare un omicidio in pieno centro di Firenze, fatto terribile, che arriva dopo costanti episodi di criminalità accorsi nei giorni scorsi. Firenze è palesemente una città insicura. Sarebbe veramente il caso che il sindaco Nardella prendesse da noi qualche lezione sulla sicurezza. Oggi è necessario mettere in atto le nostre proposte che abbiamo portato in consiglio comunale: Taser agli agenti di Polizia Municipale, zone rosse allargate alla periferia per contrastare lo spaccio di droga, chiusura del Parco delle Cascine come Central Park, il miglioramento delle condizioni in cui lavorano gli agenti di Polizia Municipale" dichiara il segretario provinciale della Lega Alessandro Scipioni.