Omeopatia: i vantaggi della medicina integrata

Le istruzioni per l'uso della Dr.ssa Simonetta Bernardini, Presidente della Società italiana di Omeopatia e Medicina integrata

Sabato 21 aprile, alle ore 16.30, presso il Borghese Palace Hotel di Firenze, in Via Ghibellina 174/r, si terrà un interessante incontro sul tema: "Omeopatia: istruzioni per l'uso. I vantaggi della medicina integrata". Ospite la Dr.ssa Simonetta Bernardini, Presidente della Società italiana di Omeopatia e Medicina integrata, che spiegherà al pubblico i pregi della medicina omeopatica, chiarendo su quali patologie possa essere realmente efficace. Un metodo curativo utilizzato ormai da moltissime persone che si affidano costantemente a specialisti della materia per curare varie affezioni. L'illustre specialista, analizzerà, poi, il rapporto, spesso non lineare e corretto, con la medicina tradizionale. Ingresso libero.