'Omaggio a Walt Disney' dell’Orchestra da Camera Fiorentina

Chi non ha mai sognato di viaggiare sul tappeto volante accompagnato dalle note de “Il mondo è mio”? Quanti cuori hanno palpitato mentre il granchio Sebastian intonava “Baciala”? Alle più amate colonne sonore dei cartoni animati è dedicato l’“Omaggio a Walt Disney” con cui l’Orchestra da Camera Fiorentina inaugura, venerdì 9 e sabato 10 giugno, i concerti all’aperto nel Cortile di Michelozzo di Palazzo Medici Riccardi, primi appuntamenti di un cartellone estivo votato al repertorio extra-colto. La direzione è affidata a Damiano Tognetti, completano il programma temi dalle saghe cinematografiche Harry Potter e Star Wars.

L’Orchestra da Camera Fiorentina tornerà a Palazzo Medici Riccardi - sede della Città Metropolitana di Firenze, che ha concesso il patrocinio - giovedì 22 e venerdì 23 giugno e a risuonare saranno stavolta le musiche dei Coldplay, rivisitate sempre in chiave sinfonica, con Fernando Diaz al pianoforte e Giuseppe Lanzetta sul podio.Fernando Diaz solista anche delle serate "Classic in Jazz”, nel Cortile di Michelozzo, lunedì 3 a martedì 4 luglio, mentre martedì 25 e mercoledì 26 luglio si rinnoverà la collaborazione con Italian Brass Week, il festival ideato dal cornista Luca Benucci che ogni anno porta a Firenze i grandi solisti degli ottoni.

E ancora, martedì primo e mercoledì 2 agosto “Tra tango e milonga”, solista Mario Stefano Pietrodarchi alla fisarmonica e al bandoneon.Biglietti 15/20 euro. Prevendite online sul sito ufficiale www.orchestradacamerafiorentina.it, su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). Biglietti disponibili anche presso Opera Your Preview – via Por Santa Maria 13, Firenze – tutti giorni dalle ore 10 alle 18.

Riduzioni per studenti, over 65 e soci Unicoop Firenze.La 43esima stagione dell’Orchestra da Camera Fiorentina è realizzata con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze e – in art bonus - Fondazione CR Firenze e Intesa Sanpaolo.Per informazioni e prenotazioni si può contattare la segreteria dell’Orchestra, tel. 055.783374 – 333 7883225 anche via whatsapp.Venerdì 9 e sabato 10 giugno 2023 – ore 21Cortile di Michelozzo - Palazzo Medici Riccardi – via Cavour – FirenzeORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINADirettore: DAMIANO TOGNETTIOmaggio a Walt DisneyLe più amate colonne sonore dei cartoni animatiGiovedì 22 e venerdì 23 giugno 2023 – ore 21Cortile di Michelozzo - Palazzo Medici Riccardi – via Cavour – FirenzeORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINADirettore GIUSEPPE LANZETTAPianista solista e arrangiatore FERNANDO DIAZ“Omaggio ai Coldplay”Lunedì 3 e martedì 4 luglio 2023 – ore 21Cortile di Michelozzo - Palazzo Medici Riccardi – via Cavour – FirenzeORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINAPianista solista e arrangiatore FERNANDO DIAZ“Classical in Jazz” Martedì 25 e mercoledì 26 luglio 2023 – ore 21Cortile di Michelozzo - Palazzo Medici Riccardi – via Cavour – FirenzeNell’ambito della Italian Brass WeekORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINADirettore: GIUSEPPE LANZETTAMusiche del Barocco italiano ed europeo (programma in via di definizione)Martedì 1 e mercoledì 2 agosto 2023 – ore 21Cortile di Michelozzo - Palazzo Medici Riccardi – via Cavour – FirenzeTra tango e milonga ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINADirettore GIUSEPPE LANZETTAFisarmonica e Bandoneon: MARIO STEFANO PIETRODARCHIE.

Morricone MedleyN. Rota Musiche dalle colonne sonore di Federico FelliniA. Piazzolla Oblivion Adios Nonino Milonga del Ángel Muerte del AngelR. Molinelli Poi qualcunoA. Piazzolla Violentango Jorge Adios LibertangoInformazioni e prenotazioniSegreteria Orchestra tel. 055.783374 - 333 7883225 - anche via whatsapp.

https://orchestradacamerafiorentina.it - orchestra.camerafiorentina@gmail.com