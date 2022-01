Firenze, 5 gennaio - "Il Presidente Giani ha annunciato oggi muove disponibilità di tamponi, ma basta andare sul sito per vedere che queste disponibilità non ci sono. Ora basta. Il sistema è andato in tilt. In Toscana è un vero caos tamponi. Ci sono oltre 200mila toscani in attesa di poter prenotare un tampone, questo è inaccettabile ed è la dimostrazione del fallimento del sistema organizzativo della Sanità Toscana: ora occorre creare una Task Force alle dirette dipendenze del Presidente Giani, una apposita squadra dedicata al coordinamento e al potenziamento dell'offerta pubblica e convenzionata del servizio tamponi antigenici e molecolari per tutto il territorio regionale". E' quanto chiede il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

"Ad oggi sono troppe le persone che chiedono al medico di base o alle farmacie di sottoporsi al tampone. In coda - osserva Stella - c'è chi ha avuto un contatto stretto con un positivo o chi ha avuto i primi sintomi. Ma anche chi prima di unirsi a parenti e amici per Natale ha deciso in via precauzionale di fare un controllo. La Toscana si trova a fare i conti con un record di contagi e con una corsa sfrenata al tampone; occorre dare risposte certe e veloci ai cittadini. Ci sono persone che dopo giorni di attesa riescono a prenotare un tampone, ma a migliaia sono chiusi in casa, senza contare che tra questi ci sono anziani e malati cronici che non possono spostarsi ed hanno anche difficoltà a fare la prenotazione".