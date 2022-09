Olmastroni: 'avanti così!'

Avanti così !

Un altro punticino strappato fuori casa in un campo non dei più facili, che muove la classifica e fa media inglese.

A dire il vero, guardando bene come sono andate le cose soprattutto nella prima mezz’ora in cui abbiamo giocato all'arrembaggio dominando in lungo e largo , ci sta sicuramente stretto.Con il passare dei minuti anche l’Olbia si è poi finalmente affacciato dalle parti di Lanni, creando un paio di buone occasioni e persino sfiorando il goal nel finale, il che sarebbe stato veramente una beffa.

Ma tutto sommato la squadra ci è piaciuta ancora, con il suo atteggiamento spavaldo anche in trasferta, una tenuta atletica davvero invidiabile ed, a mio avviso, quella consapevolezza di poter essere sempre più protagonista di questo campionato.

Venendo ai singoli reparti ancora una volta la difesa si è confermata vero fiore all’occhiello di questa formazione.Lanni prolunga la sua striscia di imbattibilita’, Raimo ormai è più che una semplice sorpresa, con la sua spinta costante sulla propria fascia di competenza (sicuramente il mister sarà in difficoltà nella scelta al rientro di Mora), Favalli non da meno dalla parte opposta ed i due centrali Silvestri e Crescenzi, praticamente insuperabili per tutti fino ad oggi, che denotano sicurezza ed affidabilità.

Per quanto riguarda il centrocampo il reparto intero si dimostra ancora una volta solido e tonico, con Belloni e Collodel sempre più elementi imprescindibili della mediana, Leone di nuovo titolare che non disdegna e Buglio che, con i suoi affondi, è ormai come un attaccante aggiunto.

Infine parlando dell’attacco non possiamo che sottolineare come l’assenza di bomber Paloschi si sia fatta sentire.Naturalmente nulla toglie a chi oggi lo ha rimpiazzato, nella fattispecie Arras era tanto che mi auguravo di poterlo vedere in campo dal primo minuto e così è stato, ma la differenza di valori con chi sostituiva si sono visti tutti.

Per quanto riguarda Disanto da solo ha tenuto in scacco l’intera difesa di casa, grintoso e generoso a tal punto da vederlo anche in ripiegamenti difensivi come fosse un terzino.

Ed ora sotto con il Pontedera, vera bestia nera della nostra squadra, partita da affrontare con le molle indipendentemente dalla posizione di classifica che, secondo me, ci dirà di che pasta siamo veramente fatti. Per chiudere un plauso a quei meravigliosi tifosi che hanno seguito i nostri beniamini in Sardegna, i quali non hanno mai smesso di incitare la squadra nonostante la copiosa pioggia caduta al Nespoli.Maciniamo chilometri…

FORZA IL SIENA, FORZA LA ROBUR !!!

Luca Olmastroni Siena Fan Club Sydney