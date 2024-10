Oggi la Radio compie 100 anni

Un secolo di parole e note iniziato con un annuncio di Ines Viviani Donarelli il 6 ottobre 1924 negli studi dell'Uri, poi Eiar. Ieri gli anni di Radio Firenze, dai programmi giornalistici durante la Secondo guerra mondiale ai giorni dell'alluvione del 1966 sono stati ricordati in un convegno organizzato alla Sede regionale Rai di Firenze dalla Fondazione Ordine dei giornalisti della Toscana, in collaborazione con l'Accademia della Crusca.

Nello storico studio C dell'edificio Rai in largo De Gasperi si è parlato dei i momenti più significativi della radio a Firenze, dall'originaria sede Rai di via Cerretani, nel palazzo delle 100 finestre, al trasferimento sul lungarno. Un viaggio attraverso il tempo, un racconto che risuona di nostalgia, senza dimenticare il progresso e i cambiamenti degli ultimi anni sino all'avvento del digitale e alla distribuzione online.