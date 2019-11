Oggi la Firenze Marathon: bus Ataf tra deviazioni e corse soppresse

Fino alle 15,15 circa molte linee saranno stravolte. Ecco l'elenco

Oggi domenica 24 Novembre 2019, in occasione della "XXXVI Maratona Internazionale di Firenze", l'Ataf effettua le seguenti limitazioni, deviazioni e soppressioni di servizio.



Linea 1

Dall’inizio del servizio alle ore 10.30 circa

Servizio soppresso



Dalle ore 10.30 circa alle ore 15.15 circa

Direzione Salviati/Boccaccio

“…Via Valfonda - Viale Strozzi corsia sottopasso - Viale Strozzi sottopasso carreggiata principale - Viale Lavagnini - Piazza della Libertà - Via Cavour - Piazza di San Marco - Piazza di San Marco corsia lato chiesa - Via La Pira …”

Fermate

NON effettua le fermate di Via Cavour

Fermata provvisoria in Piazza di San Marco corsia lato Chiesa



Linea 6

Dall’inizio del servizio fino alle ore 11.30 circa

Servizio Soppresso



Dalle ore 11.30 circa alle ore 15.15 circa

Effettua servizio limitato al tratto San Marco (Via La Pira) - Torregalli

Provenienza Torregalli e Direzione San Marco (Via La Pira)

“… Via Pisana - Via del Ponte Sospeso - Piazza Gaddi - Ponte alla Vittoria - Piazza Vittorio Veneto - Piazza Vittorio Veneto - Viale F.lli Rosselli controviale - Viale F.lli Rosselli - Via Iacopo da Diacceto - Via Alamanni - Piazza della Stazione lato Scuola Carabinieri - Piazza dell’Unità - Piazza della Stazione lato fabbricati - Piazza Adua - Via Valfonda - Viale Strozzi corsia sottopasso - Viale Strozzi - Viale Lavagnini - Piazza della Libertà - Via Cavour - Piazza di San Marco - Piazza di San Marco corsia lato chiesa - Via La Pira - VIA LA PIRA FRA PIAZZA DI SAN MARCO E VIA DELLA DOGANA dove effettua capolinea provvisorio alla fermata LA PIRA.

Fermate

Provvisoria in Via del Ponte Sospeso fra Via Pisana e Piazza Gaddi

NON effettua la fermata ARAZZIERI in Via Cavour prima di San Marco

NON effettua la fermata provvisoria in Piazza di San Marco lato Chiesa



Direzione Torregalli“

VIA LA PIRA FRA PIAZZA DI SAN MARCO E VIA DELLA DOGANA - Via La Pira - Via della Dogana - Via Cavour - Piazza di San Marco - Via degli Arazzieri … segue itinerario di linea fino a … Via Santa Caterina da Siena - Via della Scala - Piazzale della Porta al Prato - Viale F.lli Rosselli - Piazza Vittorio Veneto sottopasso - Ponte della Vittoria - Piazza Gaddi …”



Linea 7

Dalle ore 7.15 circa alle ore 10.30 circa

Effettua servizio limitato al tratto Fiesole -Piazza della Libertà (Via del Ponte Rosso)

Provenienza Fiesole

“…Cavalcaferrovia delle Cure - Viale Don Minzoni - Via Pascoli - Largo Zoli - Via Mafalda di Savoia - Via del Ponte Rosso - VIA DEL PONTE ROSSO FRA VIALE MILTON E PIAZZA DELLA LIBERTA’ dove effettua capolinea provvisorio alla fermata PONTE ROSSO”.



Direzione Fiesole

Riparte dal capolinea provvisorio della fermata PONTE ROSSO, 3 minuti dopo le partenze previste da STAZIONE NAZIONALE.

“VIA DEL PONTE ROSSO FRA VIALE MILTON E PIAZZA DELLA LIBERTA’ - Via del Ponte Rosso - Piazza della Libertà - Viale Don Minzoni...”



Linea 8

Dall’inizio del servizio fino alle ore 15.15 circa

Servizio Soppresso



Linea 10

Dalle ore 7.15 circa alle ore 10.30 circa

Effettua servizio limitato al tratto Settignano - Ponte Rosso

Provenienza Settignano

“…Via D’Annunzio - Viale Duse - Via Lungo L’Affrico - Viale Ojetti - Via Don G. Verità - Piazza Fardella - Via F.lli Bronzetti - Via Nicolodi - Via Cocchi - Via Baldesi - Via Saffi - Via dei Sette Santi - Viale dei Mille …segue itinerario di linea fino a Via Fra’ Bartolommeo - Via Gino Capponi - Viale Don Minzoni - Via Pascoli - Largo Zoli - Via Mafalda di Savoia - Via del Ponte Rosso - VIA DEL PONTE ROSSO FRA VIALE MILTON E PIAZZA DELLA LIBERTA’ dove effettua capolinea provvisorio alla fermata PONTE ROSSO”.



Direzione Settignano

Riparte dal capolinea provvisorio della fermata PONTE ROSSO, 3 minuti dopo le partenze previste da Piazza San Marco.

“VIA DEL PONTE ROSSO FRA VIALE MILTON E PIAZZA DELLA LIBERTA’ - Via del Ponte Rosso - Piazza della Libertà - Viale Don Minzoni - Cavalcaferrovia delle Cure - Viale dei Mille - Via dei Sette Santi - Via San Gervasio - Piazza Antonelli - Via delle Cento Stelle - Viale De Amicis - Viale Duse - Via D’Annunzio ...”



Dalle ore 10.30 circa dalle ore 15.15 circa

Direzione Piazza San Marco“…Via D’Annunzio - Viale Duse - Via Lungo L’Affrico - Viale Ojetti - Via Don G. Verità - Piazza Fardella - Via F.lli Bronzetti - Via Nicolodi - Via Cocchi - Via Baldesi - Via Saffi - Via dei Sette Santi - Viale dei Mille …segue itinerario di linea fino a Via Cavour - Piazza di San Marco corsia lato chiesa - VIA LA PIRA FRA PIAZZA DI SAN MARCO E VIA DELLA DOGANA dove effettua capolinea provvisorio alla fermata LA PIRA



Direzione Settignano“VIA LA PIRA FRA PIAZZA DI SAN MARCO E VIA DELLA DOGANA - Via La Pira - Via Lamarmora - Viale Matteotti - Piazza della Libertà - Viale Don Minzoni - Cavalcaferrovia delle Cure - Viale dei Mille - Via dei Sette Santi - Via San Gervasio - Piazza Antonelli - Via delle Cento Stelle - Viale De Amicis - Viale Duse - Via D’Annunzio…”



Linea 11

Dalle ore 7.15 circa alle ore 11.30 circa

Effettua servizio limitato al tratto Galluzzo La Gora - Porta San Frediano (Via Pisana)

Direzione Porta San Frediano (Via Pisana)

“…Piazzale della Porta Romana - Viale Petrarca -Viale Pratolini - Viale Aleardi - Viale Sanzio - Piazza Pier Vettori - Via Pisana VIA PISANA FRA VIA ZANELLA E VIALE ARIOSTO dove effettua capolinea provvisorio alla fermata PORTA SAN FREDIANO”.



Direzione Galluzzo La Gora

“VIA PISANA FRA VIA ZANELLA E VIALE ARIOSTO Via Pisana - Viale Ariosto - Viale Pratolini - Viale Petrarca - Piazzale della Porta Romana...”

PORTA SAN FREDIANO capolinea provvisorio



Dalle ore 11.30 circa alle 15.15 circa

Direzione Salviatino

“…Piazzale di Porta Romana - Viale Petrarca - Viale Pratolini -Viale Aleardi - Viale Sanzio -Piazza Pier Vettori - Via Pisana - Via del Ponte Sospeso - Piazza Gaddi - Ponte alla Vittoria - Piazza Vittorio Veneto - Piazza Vittorio Veneto - Viale F.lli Rosselli controviale - Viale F.lli Rosselli - Via Iacopo da Diacceto - Via Alamanni -Piazza della Stazione lato Scuola Carabinieri - Piazza dell’Unità - Piazza della Stazione lato fabbricati -Piazza Adua -Via Valfonda -Viale Strozzi corsia sottopasso - Viale Strozzi - Viale Lavagnini -Piazza della Libertà - Via Cavour -Piazza di San Marco corsia lato chiesa - Via La Pira -Via Lamarmora - Viale Matteotti -Piazza della Libertà - Viale Don Minzoni - Cavalcaferrovia delle Cure -Viale dei Mille …”

Fermate

Provvisoria in Via del Ponte Sospeso fra Via Pisana e Piazza Gaddi

NON effettua la fermata ARAZZIERI in Via Cavour prima di San Marco

Fermata provvisoria in Piazza di San Marco corsia lato Chiesa



Direzione Galluzzo La Gora

“...Via Santa Caterina da Siena - Via della Scala - Piazzale della Porta al Prato - Viale F.lli Rosselli - Piazza Vittorio Veneto sottopasso - Ponte alla Vittoria - Piazza Gaddi - Via dei Vanni - Via del Pignoncino - Via Giovanni della Casa -Via Pisana - Piazza Pier Vettori -Viale Sanzio - Viale Aleardi - Viale Pratolini - Viale Petrarca - Piazzale della Porta Romana...”

Linee 12-13

Dall’inizio del servizio fino alle ore 11.30 circa

Servizio Soppresso



Dalle ore 11.30 alle ore 15.15 servizio unificato sull’itinerario:

Piazza Ferrucci - Piazzale Michelangiolo - Piazza della Stazione - Stazione Campo Marte FS

Direzione Piazza Ferrucci - Via Orsini

“VIALE MAZZINI FRA VIA MANIN E VIA MASACCIO Viale Mazzini - Via Masaccio … segue itinerario linea 12 fino a Via della Scala - Via della Scala - Piazzale della Porta al Prato - Viale F.lli Rosselli -Piazza Vittorio Veneto sottopasso -Ponte della Vittoria -Piazza Gaddi da dove segue itinerario linea 12 fino a Piazza Ferrucci - Via Orsini VIA ORSINI FRA PIAZZA FERRUCCI E VIA DI RICORBOLI dove effettua capolinea provvisorio alla fermata GIAMPAOLO ORSINI.

Fermate

Provvisoria in Via Masaccio fra Viale Mazzini e Via Varchi



Direzione Stazione Campo Marte - Viale Mazzini

“VIA ORSINI FRA PIAZZA FERRUCCI E VIA DI RICORBOLI Via Orsini - Via di Ricorboli - Via Salutati - Via dei Baldovini - Via Orsini -Piazza Ferrucci - Piazza Ferrucci - Viale Michelangiolo da dove segue itinerario linea 13 fino a Piazza Pier Vettori - Via Pisana - Via del Ponte Sospeso -Piazza Gaddi - Ponte della Vittoria - Piazza Vittorio Veneto - Piazza Vittorio Veneto -Viale F.lli Rosselli controviale - Viale F.lli Rosselli da dove segue itinerario linea 13 fino a Viale Mazzini - Viale Mazzini VIALE MAZZINI FRA VIA MANIN E VIA MASACCIO dove effettua capolinea provvisorio alla fermata MAZZINI 03”.

Fermate

Provvisoria in Via del Ponte Sospeso fra Via Pisana e Piazza Gaddi.



Linea 14

Dall’inizio del servizio alle ore 7.15 circa

Direzione Il Girone/Via della Rocca Tedalda

“…Via Leopardi - Viale Gramsci - Viale Mazzini - Via Bovio - Piazza Oberdan - Via Campanella - Via Landucci - Via Villari - Via Scipione Ammirato - Piazza Alberti - Via Piagentina - Via Sella …”

Fermate

Non effettua la fermata PIAGENTINA



Dalle ore 7.15 fino alle ore 15.15 circa

Servizio Soppresso



Linea 17

Dall’inizio del servizio alle ore 10.30 circa

Servizio Soppresso



Dalle ore 10.30 circa alle ore 15.15 circa

Direzione Verga

"… Piazza Bambini e Bambine di Beslan -Viale Strozzi Controviale -(oltrepassa Via Ridolfi) Viale Strozzi - Viale Lavagnini -Piazza della Libertà - Via Cavour -Piazza di San Marco corsia lato chiesa - Via La Pira da dove segue itinerario di linea fino a Via degli Artisti - Via Masaccio - Viale Don Minzoni -Cavalcaferrovia delle Cure -Viale dei Mille …”

Fermate

NON effettua la fermata ARAZZIERI in Via Cavour prima di Piazza di San Marco

Fermata provvisoria in Piazza di San Marco corsia lato Chiesa



Linea 20

Dall’inizio del servizio alle ore 10.30 circa

Servizio Soppresso



Dalle ore 10.30 circa alle ore 15.15 circa

Direzione Via Comparetti

“… Viale Strozzi controviale - Viale Strozzi - Viale Lavagnini - Piazza della Libertà - Via Cavour - Piazza San Marco - Piazza di San Marco corsia lato chiesa - Via La Pira -Via Lamarmora - Viale Matteotti - Piazza della Libertà - Viale Don Minzoni - Cavalcaferrovia delle Cure -Viale dei Mille - Via dei Sette Santi -Via San Gervasio - Piazza Antonelli -Via delle Cento Stelle - Viale De Amicis - Viale Duse - Via D’Annunzio - Via Salvi Cristiani …”

Fermate

Fermata provvisoria in Piazza di San Marco corsia lato chiesa



Direzione Caruso

“… Via del Gignoro - Via del Gignoro - Viale Verga - Viale Duse - Via Lungo l’Affrico - Viale Ojetti - Via Don Giovanni Verità - Piazza Fardella - Via Fratelli Bronzetti - Via Nicolodi - Via Cocchi - Via Baldesi - Via Saffi -Via Sette Santi - Viale dei Mille …”



Linea 23

Dall’inizio del servizio alle ore 7.15 circa

Direzione Sorgane/Bagno a Ripoli

“…Via Leopardi - Viale Gramsci - Viale Mazzini - Via Bovio - Piazza Oberdan - Via Campanella - Via Landucci - Via Villari - Via Scipione Ammirato - Piazza Alberti - Via Piagentina - Via Sella - Via De Sanctis - Ponte Giovanni Da Verrazzano - Piazza Ravenna- Via Poggio Bracciolini - Piazza Gavinana - Via Giovanni dalle Bande Nere…”

Fermate

Non effettua la fermata PIAGENTINA



Dalle 7.15 circa alle ore 15.15 circa

Il servizio è diviso in due tratti:

Tratto est: Sorgane/Bagno a Ripoli -Piazza Ferrucci

Tratto ovest: T2 Guidoni -Viale Belfiore/San Marco



Tratto Est: dalle 7.15 circa alle ore 15.15 circa

Effettua servizio nel tratto Sorgane/Bagno a Ripoli -Piazza Ferrucci (Via Orsini)

Provenienza Sorgane/Bagno a Ripoli“… Via Orsini -Piazza Ferrucci - Piazza Ferrucci - Via Orsini -VIA ORSINI FRA PIAZZA FERRUCCI E VIA DI RICORBOLI dove effettuano capolinea provvisorio alla fermata GIAMPAOLO ORSINI”



Direzione Sorgane/Bagno a Ripoli

“VIA ORSINI FRA VIALE MICHELANGIOLO E VIA DI RICORBOLI Via Orsini - Via di Ricorboli - Via Salutati …”



Tratto ovest: dalle 7.15 circa alle ore 10.30 circa

Effettua servizio limitato al tratto T2 Guidoni - Viale Belfiore

Provenienza T2 Guidoni

“…Via Cristofori - Via Benedetto Marcello - Viale Belfiore VIALE BELFIORE FRA VIA BENEDETTO MARCELLO E VIA DELLE PORTE NUOVE dove effettua capolinea provvisorio alla ex fermata BELFIORE (Fronte INPS )”



Direzione T2 Guidoni

“VIALE BELFIORE FRA VIA BENEDETTO MARCELLO E VIA DELLE PORTE NUOVE Viale Belfiore - Via delle Porte Nuove...”



Dalle ore 10.30 circa alle ore 15.15 circa

Effettua servizio limitato al tratto San Marco (Via La Pira) -T2 Guidoni

Direzione San Marco (Via La Pira)

“… Piazza Bambini e Bambine di Beslan - Viale Strozzi Controviale - Viale Strozzi - Viale Lavagnini - Piazza della Libertà - Via Cavour - Piazza di San Marco corsia lato chiesa - Via La Pira VIA LA PIRA FRA PIAZZA DI SAN MARCO E VIA DELLA DOGANA dove effettua capolinea provvisorio alla fermata LA PIRA

Fermate

NON effettua la fermata ARAZZIERI in Via Cavour prima di San Marco

NON effettua la fermata in Piazza di San Marco lato Chiesa



Direzione T2 Guidoni

“VIA LA PIRA FRA PIAZZA DI SAN MARCO E VIA DELLA DOGANA Via La Pira - Via della Dogana - Via Cavour - Via degli Arazzieri …”



Linea 25

Dalle ore 7.15 circa alle ore 10.30 circa

Effettua servizio limitato al tratto Pratolino -Piazza Libertà (Via del Ponte Rosso)

Direzione Piazza della Libertà (Via del Ponte Rosso)

“…Via Bolognese - Via del Ponte Rosso VIA DEL PONTE ROSSO FRA VIALE MILTON E PIAZZA DELLA LIBERTA’ dove effettua capolinea provvisorio alla fermata PONTE ROSSO”



Direzione Pian di San Bartolo / Pratolino

Riparte dal capolinea provvisorio della fermata PONTE ROSSO 3 minuti dopo le partenze previste da Via La Pira.

“VIA DEL PONTE ROSSO FRA VIALE MILTON E PIAZZA DELLA LIBERTA’ Via del Ponte Rosso - Piazza della Libertà - Viale Don Minzoni…”



Dalle ore 10.30 circa alle ore 15.15 circa

Direzione Piazza San Marco Via La Pira

“…Via Cavour - Piazza di San Marco corsia lato chiesa - Via La Pira …”

Fermate

NON effettua la fermata provvisoria in Piazza di San Marco lato Chiesa.



Linee 30 / 35

Dalle ore 7.15 circa alle ore 11.30 circa

Effettuano servizio limitato al tratto Campi Bisenzio - Piazza Puccini

Direzione Piazza Puccini

“… Via Baracca - Piazza Puccini PIAZZA PUCCINI FRA VIA DELLE CASCINE E VIA BOCCHERINI dove effettuano capolinea provvisorio alla fermata PONTE ALLE MOSSE”



Direzione Campi Bisenzio

Ripartono dal capolinea provvisorio della fermata PONTE ALLE MOSSE 3 minuti prima del transito previsto alla fermata PIAZZA PUCCINI (nodo PPUC), sul percorso “... Piazza Puccini -Via del Ponte alle Mosse - Via Doni - Via Toselli…”



Linee 31 / 32

Dall’inizio del servizio alle ore 7.15 circa

direzione Grassina/Antella“…Via Leopardi - Viale Gramsci - Viale Mazzini - Via Bovio - Piazza Oberdan - Via Campanella - Via Landucci - Via Villari - Via Scipione Ammirato - Piazza Alberti - Via Piagentina - Via Sella …”

Fermate

Non effettuano la fermata PIAGENTINA



Dalle ore 7.15 circa alle ore 15.15 circa

Effettuano servizio limitato al tratto Grassina/Antella - Piazza Ferrucci (Via Orsini).

Direzione Piazza Ferrucci

“…Piazza Gavinana - Via Salutati - Via dei Baldovini - Via Orsini - Piazza Ferrucci - Piazza Ferrucci - Via Orsini VIA ORSINI FRA PIAZZA FERRUCCI E VIA DI RICORBOLI dove effettuano capolinea provvisorio alla fermata GIAMPAOLO ORSINI”.



Direzione Grassina/Antella

“VIA ORSINI FRA VIALE MICHELANGIOLO E VIA DI RICORBOLI Via Orsini - Via di Ricorboli - Via Salutati - Piazza Gavinana…”



Linee 36 / 37

Dalle ore 7.15 circa alle ore 11.30 circa

Effettuano servizio limitato al tratto Cascine del Riccio / Tavarnuzze - Porta San Frediano (Via Pisana)

Provenienza Cascine del Riccio/Tavarnuzze

“…Piazzale della Porta Romana - Viale Petrarca - Viale Pratolini - Viale Aleardi - Viale Sanzio - Piazza Pier Vettori - Via Pisana VIA PISANA FRA VIA ZANELLA E VIALE ARIOSTO dove effettua capolinea provvisorio alla fermata PORTA SAN FREDIANO”.



Direzione Cascine del Riccio/Tavarnuzze

“VIA PISANA FRA VIA ZANELLA E VIALE ARIOSTO Via Pisana - Viale Ariosto...”



Dalle ore 11.30 circa alle ore 15.15 circa

Effettuano servizio limitato al tratto Cascine del Riccio / Tavarnuzze -Leopolda

Provenienza Cascine del Riccio/Tavarnuzze“…Piazzale della Porta Romana - Viale Petrarca - Viale Pratolini - Viale Aleardi - Viale Sanzio - Piazza Pier Vettori - Via Pisana - Via del Ponte Sospeso - Piazza Gaddi - Ponte della Vittoria - Piazza Vittorio Veneto - Piazza Vittorio Veneto - Viale F.lli Rosselli VIALE F.LLI ROSSELLI FRA VIA MONTEBELLO E IL PRATO dove effettua capolinea provvisorio alla fermata LEOPOLDA (capolinea C2 e C3).”

Fermate

Provvisoria in Via del Ponte Sospeso fra Via Pisana e Piazza Gaddi.



Direzione Cascine del Riccio/Tavarnuzze

“VIALE F.LLI ROSSELLI FRA VIA MONTEBELLO E IL PRATO - Viale F.lli Rosselli - Il Prato - Via Rucellai - Via della Scala - Piazzale della Porta al Prato - Viale F.lli Rosselli - Piazza Vittorio Veneto sottopasso - Ponte della Vittoria - Piazza Gaddi - Via dei Vanni - Via del Pignoncino - Via Giovanni della Casa - Via Pisana - Piazza Pier Vettori - Viale Sanzio - Viale Aleardi - Viale Pratolini...”



Linea 55

Dall’inizio del servizio alle ore 11.30 circa

Effettua servizio limitato al tratto Poggetto -Piazza Puccini come linea 55L (percorso notturno)



Linea C1

Dall’inizio del servizio fino alle ore 15.15 circa

Servizio Soppresso



Dalle ore 15.15 circa al termine del servizio

Direzione Santa Maria Soprarno

“…Via dei Cerretani - Via Panzani - Piazza dell’Unità - Piazza della Stazione lato fabbricati - Piazza Adua - Via Valfonda - Viale Strozzi corsia sottopasso Via Ridolfi - Piazza dell’Indipendenza - Via XXVII Aprile - Via degli Arazzieri - Piazza di San Marco - Via Battisti -Piazza della SS Annunziata - Via della Colonna - Piazza D’Azeglio - Via Niccolini -Via Leopardi - Viale Gramsci - Piazza Beccaria -Via G.Italia - Piazza Piave - Lungarno della Zecca Vecchia - Piazza Cavalleggeri - Corso dei Tintori - Via dei Benci - Ponte alle Grazie…”



Linea C2

Dall’inizio del servizio fino alle ore 15.15 circa

Servizio Soppresso



Dalle ore 15.15 circa al termine del servizio

Direzione Piazza Beccaria

“… Piazza della Stazione - Via Santa Caterina da Siena - Via della Scala - Piazza di Santa Maria Novella - Piazza degli Ottaviani - Via dei Fossi - Piazza Goldoni - Ponte alla Carraia - Piazza Sauro - Via dei Serragli - Via Sant’Agostino - Piazza di Santo Spirito - Via Mazzetta - Piazza di San Felice - Piazza Pitti - Via dei Guicciardini - Via dei Bardi - Piazza di Santa Maria Soprarno - Lungarno Torrigiani - Ponte alle Grazie - Via dei Benci - Piazza di Santa Croce - Via Verdi - Via Ghibellina …”



Linea C3

Dall’inizio del servizio fino alle ore 15.15 circa

Servizio Soppresso



Linea C4

Dall’inizio del servizio fino alle ore 15.30 circa

Servizio Soppresso



Dalle ore 15.30 circa al termine del servizio

Direzione Pecori Duomo

“… Via dei Pecori - Via de’ Vecchietti - Piazza di Santa Maria Maggiore dove effettua capolinea provvisorio alla fermata SANTA MARIA MAGGIORE”



Direzione P.O.Palagi

Riparte dal capolinea provvisorio allo stesso orario previsto per le partenze da PECORI DUOMO.

“PIAZZA DI SANTA MARIA MAGGIORE - Piazza di Santa Maria Maggiore - Via de’ Cerretani…”