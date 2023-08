Liberazione di Firenze: cerimonia militare (le foto)

Come ogni anno Firenze, Medaglia d’oro della Resistenza, celebra la Liberazione della città dal regime nazista e fascista con una serie di appuntamenti.

Alle ore 9.45, in piazza dell'Unità d'Italia, si è tenuta la cerimonia solenne con deposizione di una corona di alloro e onore ai Caduti di tutte le guerre.

Ha partecipato alla Cerimonia la Famiglia del Gonfalone di Palazzo Vecchio, oltre ai labari della federazione delle associazioni partigiane e delle associazioni d’arma e combattentistiche.

Tra le autorità civili e militari presenti il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il prefetto della città di Firenze, Francesca Ferrandino, e il sindaco di Firenze Dario Nardella; in qualità di Comandante di Presidio e Comandante dell’Istituto Geografico Militare, il Generale di Divisione Roberto Vannacci, nell’occasione, ha evidenziato: “giornata di estrema importanza. Presenza delle Forze Armate, oggi, è imprescindibile per ricordare la Liberazione d’Italia. Il nostro pensiero ai Caduti che hanno dato il proprio prezioso contributo per garantirci una Repubblica ed una democrazia tra le più belle del mondo".

A seguire, presso, Arengario - Piazza della Signoria discorsi celebrativi in occasione dell’anniversario della Liberazione di Firenze.

