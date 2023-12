Occhio Impruneta, cambia il traffico: ecco come

L'Amministrazione Comunale di Impruneta annuncia l'inizio dei lavori di restyling e riorganizzazione della viabilità nella storica piazza Buondelmonti, un progetto ambizioso che si pone l'obiettivo di valorizzare il centro storico della città, rendendo la piazza un luogo esteticamente accattivante, culturale e vivace. L'intervento prevede diverse misure atte a migliorare la qualità della vita dei residenti e favorire le attività commerciali, mantenendo al contempo uno sguardo attento alla sicurezza stradale e all'ambiente.

Sarà creata una “Zona 30” all’interno del centro storico, in p.zza Buondelmonti verrà istituito un unico senso di marcia con conseguente variazione anche in altre strade del centro storico, per creare anelli di circolazione funzionali al provvedimento adottato ed indirizzare prevalentemente l’immissione nel centro storico dal via della Libertà.

L’area di sosta nel centro della piazza Buondelmonti sarà abolita, dando vita a una vasta area pedonale destinata a manifestazioni, eventi e attività associative, piuttosto che essere uno spazio libero per i cittadini.

La riorganizzazione delle aree di sosta riguarda la Via della Libertà, da via Don Binazzi a piazza Buondelmonti, includendo piazza Garibaldi e via Mazzini. Gli stalli lungo la Via della Libertà, in piazza Garibaldi e via Mazzini saranno disposti parallelamente all'asse stradale, mentre quelli in piazza Buondelmonti seguiranno uno schema a spina. Inoltre, saranno creati ulteriori stalli nell'area interna di piazza Accursio da Bagnolo, sostituendo la corsia preferenziale, e la disposizione sarà a pettine o parallela, a seconda della posizione.

Durante la realizzazione della segnaletica, saranno individuati specifici stalli per il carico/scarico merci, i portatori di handicap e la sosta di ciclomotori e motocicli, con attenzione agli spazi invalidi e spazi rosa. La regolamentazione prevede il pagamento in orario feriale diurno per gli autoveicoli, ma con un periodo giornaliero gratuito per la singola targa in determinate zone come via della Libertà, piazza Garibaldi, piazza Buondelmonti e via Mazzini.

Le modifiche alla circolazione stradale nei quartieri sono pianificate in diverse fasi e si prevede che saranno completate entro i primi mesi del 2024. Di seguito sono riassunte le principali modifiche per ciascuna via e piazza coinvolta:

Via della Libertà:

Senso unico di circolazione dalla via Don Binazzi verso Piazza Buondelmonti.

Piazza Garibaldi:

Senso unico veicolare in continuità con Via della Libertà, diretto verso Piazza Buondelmonti.

Piazza Buondelmonti:

Senso unico veicolare in continuità con Piazza Garibaldi, diretto verso Via Mazzini. Modifica dell'accesso a Via delle Case, spostandolo verso la parte superiore della piazza e creando una corsia delimitata da paletti.

Via Mazzini:

Senso unico veicolare dalla Piazza Buondelmonti verso Piazza Accursio da Bagnolo.

Piazza Accursio da Bagnolo:

Senso unico veicolare con direzione consentita verso Via Vittorio Veneto. Introduzione dell'obbligo di "fermarsi e dare la precedenza" (STOP) all'intersezione con Via Vittorio Veneto. Inversione del senso di marcia delle carreggiate perimetrali della piazza con obbligo di "fermarsi e dare la precedenza" (STOP) all'intersezione con Via del Ferrone. Obbligo di "fermarsi e dare la precedenza" (STOP) all'intersezione tra la carreggiata laterale della piazza e Via Mazzini.

Via della Croce:

Senso unico di marcia dalla Via delle Case verso Via Don Binazzi. Inversione della corsia all'intersezione con Via Don Binazzi con obbligo di "dare la precedenza" ai veicoli in immissione da Via della Croce. Obbligo di "fermarsi e dare la precedenza" (STOP) all'intersezione con Via Ho Chi Minh.

Via Cavalleggeri:

Senso veicolare consentito da Via Paolieri a Piazza Buondelmonti (inversione dell'attuale senso veicolare consentito).

Via Paolieri:

Senso veicolare consentito da Piazza Buondelmonti verso Via Paolieri-Via Roma (inversione dell'attuale senso veicolare consentito).

Via di Fabbiolle:

Senso unico veicolare nel tratto tra Via Mazzini e l'ingresso all'area di parcheggio con immissione da Via Mazzini.

Saranno inoltre installati tre nuovi parcometri per gestire la nuova regolamentazione: uno a metà via Mazzini, uno in piazza Buondelmonti all'angolo con via Vanni o lungo il camminamento tra via Cavalleggeri e il termine del muro antistante il palazzo comunale, e uno in piazza Garibaldi all'angolo con il rientro da via Della Croce. Due parcometri esistenti saranno spostati, uno in uso a piazza Buondelmonti e l'altro non utilizzato dopo l'abolizione degli stalli a pagamento in via I Maggio. Il parcometro mancante sarà fornito dal gestore delle aree di sosta a pagamento attraverso l'estensione dell'appalto.

Gli stalli collocati nel primo tratto di via della Libertà e nella piazza Accursio da Bagnolo, in sostituzione della corsia preferenziale e delle fermate/capolinea, saranno invece a sosta libera.

“P.zza Buondelmonti sta per risorgere con la magnificenza che le spetta. Non sarà più un semplice parcheggio, bensì il prestigioso salotto urbano della nostra comunità. Questo spazio riscattato sarà dedicato interamente ai cittadini, un luogo rinato che accoglierà una varietà di iniziative grazie alla collaborazione delle associazioni locali. La vitalità di P.zza Buondelmonti sarà garantita dalla molteplicità di eventi e attività che le associazioni organizzeranno, trasformandola in un punto d'incontro vibrante e un centro sociale per la nostra comunità.

La recente liberazione dagli autobus in p.zza Accursio da Bagnolo ci offre l'opportunità di trasformare significativamente il paesaggio urbano, passando da 35 a quasi 100 posteggi. Questo non solo migliorerà la praticità e l'accessibilità, ma sottolineerà anche il nostro impegno nel plasmare un ambiente urbano che riflette con orgoglio le radici della nostra comunità." - dichiara il sindaco Riccardo Lazzerini.

Tra i benefici già concretizzati, il primo risultato tangibile è stato lo spostamento del capolinea dalla piazza Accursio all'esterno, lungo la strada a senso unico adiacente alla stessa piazza. Attualmente, l'amministrazione è impegnata anche nella rinegoziazione della convenzione con Autolinee Toscane, la quale, al momento, non è ancora formalizzata. Nel quadro di questa revisione, è prevista la riduzione dello spazio destinato al deposito automezzi presso Piazza Bandinelli, garantendo al contempo un adeguato corrispettivo economico al Comune. Durante questo processo di ridefinizione, sarà data particolare attenzione agli spazi destinati ai veicoli per persone con disabilità e alle aree riservate alle donne, con l'obiettivo di promuovere una gestione più equa e inclusiva.