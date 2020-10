Attivato oggi pomeriggio, regolerà il traffico con un senso unico alternato

Un nuovo semaforo in via di Villamagna alla strettoia di Nave a Rovezzano per aumentare la sicurezza in questo tratto di strada. È stato attivato oggi pomeriggio e regolerà il traffico con un senso unico alternato, andando a regolare anche un’immissione su via Villamagna presente in quel punto. Si tratta al momento di un impianto a carattere provvisorio, che potrà diventare definitivo valutando gli esiti della sperimentazione.

“L’installazione di questo impianto risponde a una richiesta sentita dei cittadini della zona e del Quartiere di monitorare il traffico nella strettoia. Dopo aver fatto diverse assemblee con i residenti abbiamo raggiunto questo obiettivo per rendere più sicuro questo tratto di strada”, commenta l’assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti,

I tempi semaforici saranno regolati in base ai flussi di traffico, in entrata e uscita città, in modo da favorire la circolazione nei diversi momenti della giornata. Anche questo, come gli altri, è inserito nel sistema di controllo centralizzato degli impianti semaforici del Comune di Firenze.