Nuovo Piano Nazionale Aeroporti, la Toscana chiede chiarimenti

“Chiediamo ad Enac di chiarire se con l’inserimento di Firenze tra gli scali di rilevanza strategica nel nuovo PNA comprenda, di per sé, l’intero sistema aeroportuale toscano, composto dal Vespucci e dal Galilei. La nuova proposta di Enac raggruppa, infatti, gli impianti su base territoriale, e, per quanto riguarda la Toscana, la rete risulta costituita dagli aeroporti di Firenze e Pisa. Nello stesso Piano, però, viene citato un solo scalo strategico, il Vespucci di Firenze, relegando le altre strutture a ricevere il traffico eccedente proveniente dall’aeroporto strategico.

Che cosa significhi questa esclusione è un elemento da chiarire. Perché la strategicità degli aeroporti, si è sempre detto, è il presupposto per accedere a finanziamenti pubblici. E di investimenti da fare, sia a Pisa che a Firenze, ce ne sono molti. Per questo, con la mozione, abbiamo chiesto al presidente della Regione Toscana di presentare entro il termine del 21 novembre le osservazioni al PNA. L’obiettivo è quello di andare a sanare la stortura del percorso fatto fino ad oggi nel nuovo Piano, mantenendo la classificazione degli aeroporti di Pisa e Firenze, quale sistema unico ed integrato, fra quelli di particolare rilevanza strategica, in virtù della realizzata gestione unica.

Nella stessa bozza di Piano si prevede, peraltro, una potenzialità di mercato per l’aeroporto pisano che nel 2035 oscilla tra i 7,5 mln e gli 8,5 mln di passeggeri. In questi giorni diverse sono state le reazioni sulla mancata presenza di Pisa tra gli scali di rilevanza strategica: attraverso un’interrogazione i senatori Zambito, Parrini e Franceschelli chiedono al nuovo esecutivo nazionale lumi sulla prospettiva del futuro sistema aeroporto toscano in forma coordinata e integrata”. È l’impegno che chiede alla Giunta regionale Andrea Pieroni, consigliere regionale Pd, illustrando in Aula la mozione In merito alla rilevanza strategica degli aeroporti di Pisa e Firenze”, approvata all’unanimità avendo accolto gli emendamenti proposti da Lega e Fratelli d’Italia.