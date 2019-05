Nuovo Fiorentina store nell'aeroporto di Firenze: stamani la "benedizione" dei viola

Chiesa, Vitor Hugo, Montiel e il Club Manager Antognoni lo hanno visitato prima di partire per Betlemme dove apre l'Astori Play Ground. Domani il Cda, sarà la svolta?

Apre i battenti un nuovo Fiorentina Store all’interno dell’Aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze-Peretola. Nel corner, posizionato in prossimità degli imbarchi, nell’area gate al piano terra, sarà possibile acquistare tutto l’abbigliamento e i prodotti ufficiali ACF Fiorentina. La nuova apertura è stata visitata dalla delegazione viola, composta da Chiesa, Vitor Hugo, Montiel e il Club Manager Giancarlo Antognoni, partiti questa mattina per Betlemme per inaugurare il “Davide Astori Playground”.

Domani sarà il giorno del Consiglio di amministrazione, e non c'è niente di certo perché dalla società non trapela neanche una indiscrezione. La città in ogni caso attende una svolta, una certezza sul futuro.

La sensazione è che il club viola sia rimasto sorpreso dalle esternazioni pubbliche di Rocco Commisso, che in una intervista al New York Times si è detto vicino all'acquisto della Fiorentina, ed è venuto fuori anche l'ipotetico prezzo, 150 milioni di dollari.

I Della Valle sono maestri nelle trattative, in tutti i settori nei quali si sono cimentati, e certamente, se venderanno la Fiorentina, non la svenderanno. E' anche vero che negli ultimi tempi qualcosa con Firenze si è rotto, e l'idea di lasciare il club potrebbe essere ormai gradita a Diego e Andrea. Vedremo domani.