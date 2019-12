Nuovo atto vandalico questa notte ai danni di un treno regionale a Borgo San Lorenzo

Ignoti hanno praticamente distrutto i vetri delle porte e dei finestrini di molte vetture del convoglio. Da domani in vigore l'orario invernale di Trenitalia

Da domani 15 dicembre 2019, data in cui entra in vigore l'orario invernale di Trenitalia, l'offerta sara' ancora piu' personalizzata, dinamica, attenta a soddisfare tutte le esigenze delle persone in viaggio. Nuove fermate a Firenze. Inoltre, nell'ambito delle azioni per lo sviluppo del turismo, nel fine settimana saranno attivi collegamenti per Oulx e Bardonecchia da Firenze per soddisfare la domanda di viaggiatori amanti della montagna.

Nuovo e pesantissimo atto vandalico questa notte ai danni di un treno regionale in sosta a Borgo San Lorenzo. Ignoti hanno praticamente distrutto i vetri delle porte e dei finestrini di molte vetture del convoglio. Trenitalia sporgerà denuncia contro ignoti. L’atto vandalico di questa notte comporta, oltre a un notevole danno economico - da una prima stima di 30/40.000 euro - per Trenitalia, anche possibili disagi per i viaggiatori della linea Firenze - Borgo San Lorenzo poiché, per riparare i danni, si prevede il fermo del convoglio in officina per circa una settimana.