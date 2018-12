Nuovi parcheggi lungo la Tramvia: Dalmazia - Pisacane e Muratori - Statuto

Aperte le aree transennate che offrono posti auto lungo la Linea Leonardo

Nel primo ci sono una ventina di posti auto e una decina per i motocicli, nel secondo dieci stalli per le vetture.

Aperte le nuove aree di sosta sul tracciato della Tramvia Linea T1 presso lo svincolo via Corridoni e via Pisacane e davanti alla Stazione dello Statuto in piazza Muratori.

A dare l'annuncio della disponibilità dei nuovi parcheggi è stato l'assessore Stefano Giorgetti.



Mentre i vagoni viaggiano stracolmi di passeggeri dalla Stazione di Santa Maria Novella a Careggi e ritorno, c'era chi attendeva i posti auto promessi dopo la rimodulazione della sosta.



Richiestissimi da chi era rimasto senza posto auto a causa dei binari, sono da oggi attivi i nuovi spazi.