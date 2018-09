Nuovi lavori nell’agroalimentare: San Casciano ospita Enofood.com

Per iniziativa della Fondazione Its EAT

Fondazione Its EAT – Una giornata dedicata ai giovani per portarli alla scoperta delle professioni del futuro nel settore agrario e agroalimentare. Lunedì 24 settembre, a partire dalle 16.00, la Sala del Consiglio del Comune di San Casciano in Val di Pesa ospiterà l’Open Day di presentazione del percorso formativo di alta specializzazione dal titolo Enofood.com, rivolto ai ragazzi tra i 18 e i 29 anni. Il corso, della durata di due anni, accompagnerà all’acquisizione di tutte le competenze legate alla valorizzazione, alla comunicazione e al marketing delle produzioni agrarie toscane, favorendo l’inserimento nel mondo del lavoro in ruoli innovativi di cui le aziende hanno bisogno. In questo senso, un aspetto caratterizzante di Enofood.com è rappresentato proprio dal coinvolgimento delle imprese anche del Consorzio del Vino Chianti Classico che ospiteranno le 800 ore di tirocinio e forniranno i docenti per gran parte delle 1.200 ore di lezioni in aula all’Istituto Agrario di Firenze.