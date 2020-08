Nuove procedure per l’affidamento dell'accoglienza di richiedenti asilo

Avvisi pubblici esplorativi per partecipare alla gestione dei servizi connessi presso strutture ubicate nel territorio della Città Metropolitana di Firenze. Torselli (FdI): "Basta contributi a pioggia al sistema SPRAR, sì alla defiscalizzazione delle nostre imprese"

La Prefettura si prepara ad accogliere in provincia di Firenze 1400 richiedenti asilo.

La Prefettura infatti ha pubblicato nei giorni scorsi sul proprio sito web – alla sezione amministrazione trasparente- bandi di gara e contratti – tre avvisi pubblici, volti al reperimento di adesioni da parte degli operatori economici per la partecipazione alle procedure negoziate, ex art 63 comma 2 lett. a del D. Lgs 50/2016, per l'affidamento del servizio di accoglienza in favore di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale e gestione dei servizi connessi presso strutture ubicate nel territorio della Città Metropolitana di Firenze. Il nuovo schema di capitolato individua prestazioni e basi d’asta diverse a seconda della dimensione e della tipologia delle strutture destinate all’ospitalità, che vengono distinte in tre gruppi:

- Centri costituiti da singole unità abitative con capacità ricettiva fino ad un massimo di 50 posti complessivi;

- Centri collettivi con capienza fino a 50 posti;

- Centri collettivi con capienza compresa tra 51 e 300 posti.

Il fabbisogno complessivo è di 1400 posti. Le manifestazioni d’interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 20 settembre 2020.

"1.400 persone sono un'enormità per Firenze. Il governo guidato da colui che si definisce avvocato del popolo italiano avrebbe dovuto fermare gli sbarchi e aiutare gli albergatori italiani. Invece porta avanti la folle teoria dei porti aperti e si prepara ad ospitare (a spese del contribuente italiano) gli extracomunitari, magari proprio in quelle strutture ricettive vuote a causa del Covid". E' il commento di Francesco Torselli, candidato al consiglio regionale per Fratelli d'Italia nel collegio Firenze 1, dopo aver appreso del nuovo bando. "Noi di Fratelli d’Italia chiediamo da sempre di fermare gli sbarchi dei clandestini. Oggi, in piena crisi economica post-Covid, la nostra proposta è ancora più ragionevole. Basta! Le priorità di chi governa il Paese e la nostra Regione devono essere altre: stop ai contributi a pioggia per l’accoglienza, sì a un sostegno concreto e alla defiscalizzazione per le nostre imprese".