Nuova Tramvia: ecco dove sarà l'Hub del trasporto extraurbano

I bus extraurbani si fermeranno presso la Linea 2 della Tramvia

Si avvicina il trasloco dei capolinea dei bus extraurbani dalla zona della Leopolda al nuovo tracciato della Tramvia Aeroporto - Santa Maria Novella. Il sopralluogo degli addetti alla Mobilità sembra aver dato una soluzione al problema delle fermate presso la Stazione Leopolda segnalato nei giorni scorsi dagli abitanti della zona.



"Ieri ho effettuato un sopralluogo in piazza Vittorio Veneto - spiega l'assessore Stefano Giorgetti - dove adesso c'è il cantiere per la realizzazione della stazione di sollevamento della fognatura. Già a fine aprile una parte dell'area sarà libera dai lavori e quindi a maggio sarà possibile traslocare gli hub delle linee extraurbane".



"Oggi sono andato a vedere l'area in viale Guidoni dove abbiamo intenzione di collocare il nodo di interscambio del Tpl extraurbano quando entrerà in servizio la linea 2 della Tramvia".