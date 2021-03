E' attivo da ieri lunedì 29 marzo ore 20 il nuovo numero 0573 454545 per le chiamate non urgenti territoriali. Il nuovo numero è entrato in funzione con l'istituzione della nuova Centrale Operativa di Continuità Assistenziale

Il Numero Unico 0573 454545 è al servizio di tutti gli ambiti territoriali dell'Azienda USL Toscana centro: Empoli, Firenze, Pistoia e Prato.

La nuova Centrale è stata collocata all'interno della sede della Centrale Operativa Emergenza Urgenza 118 di Pistoia-Empoli.