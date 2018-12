Nugo Pass, a Firenze la App che si occupa di acquistare e validare il biglietto

Il servizio sperimentale durerà circa sei mesi ed è già attivo su 10 minibus

Frutto di un accordo tra nugo, l’app che permette di acquistare in pochi passaggi tutti i biglietti dell’itinerario scelto favorendo la mobilità collettiva integrata door to door, e Busitalia - Ataf Gestioni il nuovo servizio è stato presentato oggi alla stampa, in anteprima nazionale, da Alessandro La Rocca direttore generale nugoinsieme a Stefano Rossi Amministratore Delegato di Busitalia e Stefano Bonora Amministratore Delegato di Ataf Gestioni.

nugo*rende immediato l’acquisto e la validazione del biglietto elettronico comprato con app nugo grazie all’installazione su alcuni autobus Ataf di particolari dispositivi.

In pratica utilizzando l’app nugo da smartphone (aperta o in background) si può salire sul bus senza preoccuparsi di altro. nugo pass ti propone automaticamente di acquistare il biglietto elettronico urbano da 90 minuti al prezzo di un euro e 50 centesimi oppure, se lo si è già acquistato attraverso l’app nugo procede alla validazione.

Il servizio sperimentale durerà circa sei mesi ed è già attivo su 10 minibus (che diventeranno 36 entro gennaio 2019) utilizzati sulle linee del centro storico C1, C2, C3 e C4. I bus saranno riconoscibili da degli adesivi.

“Abbiamo lanciato la nuova app nugo a giugno di quest’anno - spiega Alessandro La Rocca, Direttore Generale di nugo - sempre più aziende sono diventate partner e sempre più clienti utilizzano nugo quotidianamente per organizzare ed acquistare i propri viaggi. Il nostro dogma è incrementare sempre più l’app con applicazioni innovative con lo scopo di migliorare la user experience; in tal senso abbiamo avviato la sperimentazione di questo nuovo servizio (nugo pass) per l’acquisto e la validazione automatica del biglietto urbano di Firenze”.

Con l’app nugo, oltre ai biglietti urbani di Firenze, si possono acquistare quelli per i servizi di Busitalia: Volainbus (collegamento Firenze centro – Aeroporto Amerigo Vespucci) e The Mall (Firenze centro – Outlet The Mall).

nugo rappresenta un’opportunità per proporre un’offerta integrata dei diversi servizi di trasporto pubblico locale e di quelli a vocazione turistica con l’obiettivo di valorizzare la ricchezza turistica del territorio e la crescita di una mobilità sostenibile e condivisa.

*nugo, start up, ha lanciato lo scorso giugno la piattaforma App e Web per la ricerca di soluzioni di viaggio comprensive di differenti mezzi di trasporto con lo scopo di aiutare le persone nella ricerca delle soluzioni di viaggio e di facilitarne l’acquisto. L’App nugo guida il cliente nella individuazione della soluzione di viaggio aderente alle sue esigenze e lo assiste durante il viaggio fino alla meta finale. Risponde alle esigenze dei passeggeri, proponendo mezzi di trasporto pubblici, collettivi e condivisi in tutta Italia: treni, metropolitane, autobus, traghetti, car e bike sharing, taxi, oltre a prenotare la sosta dell’auto nei parcheggi delle stazioni ferroviarie.

Ad oggi Nugo propone le informazioni di più di 300 aziende e permette l’acquisto dei servizi di più di 130 aziende.

Nugo permette alle aziende partner di mettere in relazione la propria offerta di servizi per concorrere alla crescita dell’uso dei mezzi di trasporto collettivi e alla valorizzazione delle attività turistiche e culturali del territorio di riferimento.

La start up è in continuo aggiornamento sia per quanto riguarda la stipula di nuovi accordi commerciali sia per il rilascio di nuove funzioni che aiuteranno ancora di più il passeggero nelle fasi precedenti all’acquisto del titolo e durante il viaggio.