Novoli: Villaggio di Babbo Natale al Parco San Donato

Firenze, 20 dicembre 2022 - Il villaggio di Babbo Natale sbarca al parco di San Donato dal 21 dicembre (inaugurazione alle ore 17) fino al 29 gennaio. Davanti all’ingresso al parco di via di Novoli, a due passi dalla fermata della T2 San Donato-Università, ecco una pista sul ghiaccio, uno spazio-eventi ed un chiosco per rifocillarsi con varie leccornie e riscaldarsi un po’ con cioccolata calda oppure, per i più grandi, del buon vin brûlé.

Il Parco San Donato Christmas Village è organizzato da Garden Eventi insieme all’associazione Piazza San Donato. Dopo l’esperienza del Natale 2019 in piazza Ugo di Toscana, il villaggio di Natale approda dunque al parco San Donato. Non mancheranno laboratori per i più piccoli ed esibizioni di danza presentate dai soci dell’associazione Piazza San Donato, che prosegue nel suo intento di rendere il quartiere San Donato sempre più vivace e ricco di offerte per tutta la famiglia.

Ecco gli orari della pista sul ghiaccio:

Feriali: 14,30-20

Festivi e vacanze scolastiche di Natale: 10-20

Prezzi: 7 euro mezz’ora, 10 euro un’ora.

Sconto di 1 euro per i soci dell’associazione Piazza San Donato.

Previsti anche abbonamenti e noleggio di pinguini per i più piccoli.