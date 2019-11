Notre Dame de Paris a Firenze: sette spettacoli

Al Mandela Forum da mercoledì 27 novembre a domenica 1 dicembre

Dopo aver appassionato oltre 4 milioni di spettatori solo in Italia, “Notre Dame de Paris”, tra i più apprezzati spettacoli teatrali mai realizzati, tratto dall’omonimo romanzo di Victor Hugo, torna a far sognare il pubblico fiorentino: ben sette gli appuntamenti in programma da mercoledì 27 novembre a domenica primo dicembre 2019 al Mandela Forum, tutte le sere alle 21, mentre sabato 30 e domenica si raddoppia con repliche anche al pomeriggio (ore 16).



I biglietti – posti numerati da 31 a 91 euro – sono disponibili nei punti vendita di Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita tel. 055.210804) e online su www.ticketone.it.



“Notre Dame de Paris” racchiude un’alchimia unica e irripetibile, la firma inconfondibile di Riccardo Cocciante rende le musiche sublimi, regalando allo spettacolo un carattere europeo. Il magistrale adattamento di un romanzo emozionante, come quello scritto da Victor Hugo, ad opera di Luc Plamondon e di Pasquale Panella, diretto dal sapiente regista Gilles Maheu, si affianca alle coreografie e ai movimenti di scena ideati da Martino Müller. I costumi sono di Fred Sathal e le scene di Christian Ratz.



In scena un cast d'eccezione: Elhaida Dani (Esmeralda), Giò Di Tonno (Quasimodo), Vittorio Matteucci (Frollo), Leonardo Di Minno (Clopin), Matteo Setti (Gringoire), Graziano Galatone (Febo) e Tania Tuccinardi (Fiordaliso) e oltre 30 artisti tra ballerini, acrobati e breaker.



La tournée dello spettacolo più imponente mai realizzato in Europa vede la produzione di David e Clemente Zard e la collaborazione con Enzo Product Ltd.



Notre Dame de Paris al Mandela Forum di Firenze

Mercoledì 27 novembre 2019 ore 21

Giovedì 28 novembre 2019 ore 21

Venerdì 29 novembre 2019 ore 21

Sabato 30 novembre 2019 ore 16

Sabato 30 novembre 2019 ore 21

Domenica 1 dicembre 2019 ore 16

Domenica 1 dicembre 2019 ore 21