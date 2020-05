Non solo ecommerce: come i servizi online hanno cambiato il nostro divertimento

​La diffusione di internet ha aperto nel giro di pochi anni a scenari inimmaginabili, che tuttavia oggi rappresentano delle realtà consolidate e alla portata di tutti.

La diffusione di internet ha aperto nel giro di pochi anni a scenari inimmaginabili, che tuttavia oggi rappresentano delle realtà consolidate e alla portata di tutti. Molti servizi che prima necessitavano di supporti fisici, infatti, sono stati dematerializzati e resi disponibili in maniera molto più semplice e rapida semplicemente connettendosi online: se lo shopping rappresenta un esempio lampante da questo punto di vista, altrettanto significativi sono i cambiamenti nel campo dell'entertainment, dalla fruizione di musica e film ai giochi online.

Musica in streaming: cosa è cambiato in pochi anni

Gli appassionati di musica hanno ben presenti i cambiamenti che nel giro di pochi anni hanno interessato l'ascolto di canzoni singole e interi album. L'esplosione del web ha infatti completamente rinnovato le modalità di fruizione di tali servizi, rendendo immediato l'accesso a migliaia di brani disponibili in rete con qualità audio elevatissima.

Servizi di streaming come Spotify e Deezer sono diventati nel giro di pochissimo tempo degli incredibili strumenti alla portata di tutti, in grado di mettere a disposizione un archivio musicale praticamente infinito per l'ascolto sia tramite pc che dispositivi mobili. Se fino a poco più di dieci anni fa, l'industria musicale si basava ancora quasi interamente sui supporti fisici, ossia cd e vinili, con internet il tutto è stato digitalizzato e caricato online.

Inizialmente molti addetti ai lavori non hanno visto di buon occhio queste novità, in particolare durante il periodo del boom dei servizi di condivisione dei file da parte degli utenti privati, che potevano così bypassare l'acquisto di musica dai fornitori ufficiali, ma lentamente la stessa industria ha compreso la portata di tali innovazioni entrando in prima persona in questo contesto. Da non sottovalutare, inoltre, le numerose possibilità che le nuove tecnologie hanno offerto agli stessi artisti indipendenti, in grado ora di promuovere e vendere la propria musica in maniera autonoma, sia tramite servizi di streaming come Soundcloud e Bandcamp, che attraverso piattaforme video (vedi Youtube) e social network.

Film e serie tv: un'offerta vastissima a portata di click

Similmente a quanto avvenuto con la musica, anche il cinema e le produzioni televisive sono entrati in un'epoca del tutto nuova, in cui è cambiato radicalmente il modo di accedere alla visione di film e serie tv. Oggi non è più soltanto possibile guardare programmi in chiaro sulle tv tradizionali o satellitari, ma anche stipulare abbonamenti con le piattaforme di streaming più disparate. Ciò significa poter scegliere con ancora maggiore libertà il proprio operatore preferito e disporre di un catalogo sempre a portata di mano, dal quale scegliere i prodotti più in linea con i propri gusti.

Netflix, per esempio, ha costruito il suo successo su una serie di contenuti esclusivi e amatissimi dal pubblico, come le serie tv Narcos, La Casa di Carta o Stranger Things, ma anche su un'ampia offerta di film di altissima qualità, fruibili in qualsiasi momento semplicemente connettendosi a internet. Allo stesso modo, anche Amazon ha introdotto una propria piattaforma, chiamata Prime Video, con un catalogo ricco di proposte interessanti, mentre la neonata Disney+ ha portato in rete il meglio delle produzioni della nota casa cinematografica e delle sue associate, Pixar in primis.

Giochi online: divertirsi da pc e smartphone

Se si parla di divertimento, è impossibile non fare riferimento al mondo dei giochi online, oggi diventati una vera e propria realtà in grado di attrarre milioni di utenti in tutto il mondo. Grazie a internet, chiunque può oggi collegarsi a siti e portali specializzati per disputare tornei e sfide anche live, al fianco di tanti altri appassionati presenti nella stessa "stanza virtuale". Generi e possibilità sono i più disparati: chi ama il fantasy e i combattimenti può, per esempio, tuffarsi nelle avventure di titoli come Fortnite e League of Legends e immergersi in scenari fantastici dall'elevato impatto emotivo, così come invece gli appassionati di giochi da tavolo e casino trovano pane per i loro denti in portali specializzati come Betway Online Casino, caratterizzati da un'ampia offerta di giochi di carte, poker e blackjack in primis, ma anche dalla presenza di roulette e slot machines, capaci di coinvolgere proprio come le macchinette fisiche.

Le nuove tecnologie disponibili su pc e dispositivi mobili hanno dunque reso possibile agli utenti portare i propri passatempi preferiti sempre con sé, così da accompagnarli anche nelle pause e nelle attese quotidiane, rivoluzionando e ampliando il concetto stesso di divertimento: una novità che, dato il numero crescente di utenti, sembra essere particolarmente apprezzata da individui di ogni estrazione sociale.