Cinema: Non ci resta che ridere, il nuovo film di Alessandro Paci

Nel cast Benedetta Rossi, Massimo Ceccherini ed Alessio Nonfanti

Una sequenza di esilaranti barzellette, interpretate da Alessandro Paci e gli attori che ormai da anni lavorano con lui, si susseguono sullo schermo dando vita a novanta minuti di risate continue. Medici improbabili, carabinieri inverosimili e camerieri poco affidabili sono solo una parte dei personaggi che si alterneranno nel film che ha come filo conduttore la cosa che accomuna tutti i film comici: la risata.



Sono in molti a pensare che la barzelletta sia la sintesi della sceneggiatura comica perfetta. Io sono uno di questi. Non esistono spettacoli o film comici senza una barzelletta nascosta e, guarda caso, il punto di maggiore ilarità sta proprio li, nella barzelletta. Purtroppo questa perfetta sceneggiatura viene spesso bistrattata, denigrata e infamata. Tanto che anche i più abili dicitori di barzellette e storielle comiche evitano spesso di raccontarle apertamente, senza celarle o come diciamo tra noi comici, camuffarle! Nei miei spettacoli ho sempre recitato le barzellette più buffe che mi hanno raccontato o che addirittura da qualche anno a questa parte mi mandano sui vari social network. Ne ho talmente tante che un giorno mi venne in mente di iniziare a dirle su YouTube, creando una vera e propria comunità di amanti della barzelletta. In circa un anno abbiamo superato nove milioni di visualizzazioni, senza contare la viralità che le barzellette hanno avuto su Whatsapp. Direttori di teatri, gestori di locali e organizzatori di feste paesane hanno voluto fare spettacoli sulle mie barzellette, abbiamo scritto un libro e finalmente sono arrivati i produttori cinematografici. La 102 Distribution e la Fair Play mi chiesero se me la fossi sentita di affrontare un impegno così importante. Visto che sono a scrivere le note di regia potrete intuire cosa gli risposi. Insieme a i miei amici e colleghi di sempre abbiamo realizzato un film “Non ci resta che ridere”, che ha solo la pretesa di strapparvi qualche risata e farvi passare un’ora e mezzo in allegria e serenità.

Con la partecipazione di Alessio Nonfanti Kagliostro, Massimiliano Galligani, Gaetano Gennai, Ilaria Filipponi, Sergio Forconi, Graziano Salvadori,Carola Santopaolo,Duccio Cipriani,Emiliano Buttaroni,Raul Guidotti,Daniele Ricci,Martina Tarducci,Serena Martinelli,Daniele Magini Andrea Varletti,Giacomo Carolei,Matteo Marsan,Fabio Giuliani,Bianca Vestrucci,Claudia Guidotti,Francesco Toccafondi,Stefano Martinelli,Alex Londosi,Cristiana Bellugi,Chiara Giganti,Costanza Bernardi,Salvatore Graziano,Aulo Sarti,Alessandro Alpini,Michele Coppini,Andrea Bruno Savelli,Rossella Petrillo,Rossella Coveri,Alberto Di Chiara,Elena,Labate,Alessandro Ingrà,Giuseppe Troilo,Simone Berni,Matteo Mugnaini,Vincenzo Pippo,Tessa Bernardi,Olesia De Rocco,Clotilde De Rocco,Rodolfo Valentino Troncellito,Matteo Iovino,Francesco Meucci,Giada Lisi,Chiara Gori,Gaia Scuderi,Carolina Becattini,Chiara Agatiello,Mirko Malatesti,Paola Falorni,Lucia Gnani, Francesca Tofanari,Davide Bandini,Antonio Paddeu,Majei Mhinj,Stefano Bacciarini,Giuseppe Arone, Omero Melissi,Irene Carletti,Leonardo Cioncolini,Cristina Barnini,Benedetta Gioli,Tommaso Brizzi,Giovanni Ruberto,Andrea Cervelli,Simone Orlando,Umberto Presotti,Leonardo Targetti,Francesco Mazzone,Leonardo Rosa,Fausto Barosco,Filippo Mossuta,Nicolina Mazzurco,Caterina Fusi,Patrizia Calamini,Lorenzo Bini,Raffaele Mario Grazian,Stefano Severi,Sara Mangiacotti,Tosca Fusi,Charity Asikhemen,Andrea Franchini,Valeria Claudia Grassi,Francesca Tritto,Gianluca Giusti,Massimo Giocu,Ivan Podda,Asia Gabrielli,Francesco Gaggiani,German Pieroni,Marzia Pratesi, Andrea Guerrini,Davide Piccolino,Carlo Nicoletti "Carletto DJ",Silvia Di Ruvo,Shirin Lazzarelli,Giacomo Casali,Enrico Botta,Patrizia Dani,Ziru Huang, Richard Maguire,Matteo Fusi,Francesco Di Benedetto,Maurizio Mazzola, Gianluca Calandrino,Annamaria Cianci,Andrea Gargalli,Marco Faragli,Donatella Calzini, Maria Angela Buzzoni