"No contratti pirata": sentenza del Tribunale di Firenze su un appalto all'Hotel Minerva

La Filcams Cgil: “Riconoscimento importante, la sentenza serva da monito, va ridata dignità al lavoro e va combattuto il dumping contrattuale”. Lettera di Samb, operaio della Superlativa, al Sindaco di Prato

E' stata pubblicata giovedì la sentenza con la quale il Tribunale di Firenze ha dato ragione a dieci lavoratori impiegati nell'appalto di pulizie e facchinaggio presso il Grand Hotel Minerva di Firenze, riconoscendo loro le differenze retributive tra il Contratto nazionale "pirata" a loro applicato (Contratto nazionale Turismo cooperative Facility Management) e il Contratto nazionale del Turismo sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali "comparativamente più rappresentative nella categoria". Il Tribunale ha condannato la cooperativa dell’appalto al pagamento di queste differenze retributive nei confronti dei lavoratori (circa alcune migliaia di euro euro a testa).

Si tratta di un riconoscimento importante non solo per i dieci lavoratori ma anche per chi li ha sostenuti e assistiti cioè la Filcams Cgil di Firenze, che da anni porta avanti la battaglia ai Contratti nazionali "pirata" nel settore delle strutture ricettive alberghiere ed in particolare negli appalti delle stesse. La Filcams Cgil di Firenze si augura che questa sentenza serva da monito per le associazioni di rappresentanza di questo settore affinché le dinamiche del lavoro non siano affidate alla Magistratura, ma ad una normale e fisiologica dialettica tra le parti sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative nella categoria. Da questo punto di vista occorre che il confronto che si è avviato in città anche con le istituzioni possa giungere alla determinazione di accordi che riconoscano le applicazioni contrattuali legittime. In un settore importante come quello del Turismo a Firenze occorre insomma dare finalmente dignità al lavoro, e al contempo metter fine al fenomeno del dumping contrattuale che determina la concorrenza sleale tra le imprese.

Una lettera, scritta da Samb Papa, operaio e delegato Si Cobas della tintoria Superlativa chiede conto del silenzio del sindaco Biffoni sulla vicenda delle multe indirizzate agli operai in sciopero in conseguenza dei Decreti Salvini. Anche per il Sindaco gli operai che stanno denunciando lo "sfruttamento" sono un problema? Sono passati ormai sei mesi da quando il sindacato Si Cobas ha richiesto per la prima volta a Matteo Biffoni un incontro senza ricevere nessuna risposta. Perciò il delegato della Tintoria Superlativa ha deciso di rompere il silenzio delle istituzioni, dato che il 18 gennaio scenderanno in piazza per una marcia sindacale insieme a decine di associazioni e realtà del territorio.