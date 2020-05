Nascono i River to River Chai Time

River to River Chai Time. India: appunti di viaggio

Ogni giovedì, Selvaggia Velo, direttrice del Festival, dialogherà con ospiti italiani e internazionali, collegati da diverse parti del mondo. Si parte giovedì 21 alle 15.30 con Pierpaolo Di Nardo (scrittore e travel designer, maldindia.it) e Marco Restelli (giornalista e indologo, milleorienti.com), che ci parleranno di India e viaggi

Firenze, 20 maggio – Dall'India dei viaggi a quella del cibo raccontato attraverso le ricette della tradizione, passando per le esperienze di vita all'estero. Saranno queste alcune tematiche di "River to River Chai Time", gli appuntamenti settimanali proposti dal River to River Florence Indian Festival. Ogni giovedì, Selvaggia Velo, direttrice del Festival, dialogherà con ospiti italiani e internazionali, collegati da diverse parti del mondo per svelarci le sfumature di questa meravigliosa terra da scoprire. Gli incontri River to River Chai Time saranno in diretta sui canali social del Festival (YouTube e Facebook) e accessibili anche a chi non è presente sui social media, con un link sulla home page del sito web della manifestazione.

Si parte giovedì 21 maggio con Pierpaolo Di Nardo (viaggiatore, scrittore e travel designer (maldindia.it) e Marco Restelli, indologo, giornalista e blogger (milleorienti.com) che parleranno di India e viaggi; si prosegue giovedì 28 maggio, in dialogo con la chef indiana Ritu Dalmia (che ha aperto due ristoranti nel cuore di Milano) dove si parlerà di similitudini tra cibo italiano e indiano e vecchie ricette di famiglia; infine giovedì 4 giugno in collegamento con la giornalista e curatrice di film Meenakshi Sheddeda Mumbai e Rita Cenni (inviata dell'Ansa in India) in collegamento da Bologna, per uno sguardo sull’India di oggi vista da chi vive in India.

“Questa iniziativa - spiega Selvaggia Velo, direttrice del Festival - consolida la presenza di River to River con la nostra community e con chi vorrà seguirci, in attesa di festeggiare insieme i nostri primi vent'anni. Il chai è il tipico tè indiano, che si può bere a tutte le ore, adatto a ogni occasione, come segno di socialità e di condivisione, oltre che di ospitalità. Ed è proprio questo che desideriamo fare durante i nostri River to River Chai Time. Vi invito anche a segnare in agenda le date della nostra XX edizione: dal 3 all'8 dicembre al cinema La Compagnia di Firenze".