Nasce la holding Acqua Toscana Spa

Si è ufficialmente costituita oggi con il nome di Acqua Toscana Spa la holding pubblica pluri-partecipata che gestirà le quote pubbliche di Publiacqua. La holding pubblica, a cui hanno aderito 32 Comuni (fra cui Firenze) e Consiag, detiene il 53% di Publiacqua. Simone Faggi è stato nominato amministratore unico.

Con la partecipazione a questa holding interamente pubblica, la maggioranza dei Comuni soci di Publiacqua si raggruppano dando vita ad un unico soggetto pubblico più strutturato e solido che, in rappresentanza dei soci pubblici, si relazioni con il socio privato – nell’interesse della società Publiacqua - nel periodo finale della gestione dell’affidamento del servizio.

“Oggi si completa un percorso durato alcune settimane – hanno detto il sindaco Dario Nardella e l’assessore alle partecipate Federico Gianassi – per il quale ringraziamo le numerose amministrazioni comunali che hanno convintamente aderito a questo progetto. Da oggi la compagine pubblica di Publiacqua è più solida e unita per la gestione di un servizio di primaria importanza per i cittadini. In bocca al lupo a Simone Faggi nuovo amministratore unico della società, in cui riponiamo massima stima e massima fiducia”.