Nasce il 1° Trekking Ecomaratona del Chianti Classico

Castelnuovo Berardenga: non solo corsa, che gioia camminare. 18, 19 e 20 ottobre 2019

CASTELNUOVO BERARDENGA (SI) – Si avvicina l’intenso fine settimana dell’Ecomaratona del Chianti Classico in programma il prossimo 18, 19 e 20 Ottobre e le novità, così come le conferme, arrivano sempre più importanti.

Ecomaratona del Chianti Classico diventa sempre più un evento per tutti, sia per agonisti che per semplici camminatori non competitivi. L’unico comune denominatore per i 5mila partecipanti attesi a Castelnovo Berardenga sarà l’amore per la corsa, o passeggiata, in natura in un territorio ricco di fascino, storia e suggestione. Tre giorni dove in maniera sana e divertente si andranno a scoprire territori e sapori della tradizione locale attraverso la degustazione di prodotti locali dalla qualità eccellente, correndo o camminando tra rinomate cantine e vigneti percorrendo le famose strade bianche. Il tutto in armonia con i principi cari al Consorzio per la tutela del Chianti Classico come salvaguardia e valorizzazione del territorio.

Nasce quest’anno il 1^ TREKKING ECOMARATONA DEL CHIANTI CLASSICO 11km (250 metri di dislivello positivo), grazie alla collaborazione con il G.E.B. Gruppo Escursionisti Berardenga Gli escursionisti quest’anno avranno la possibilità di percorrere il tracciato finale dell’Ecomaratona che si muoverà tra splendide strade bianche, sentieri di bosco e vigne che caratterizzano questo meraviglioso angolo di Toscana, il Chianti, con i suoi paesaggi da cartolina ed un tramonto su Siena da ricordare. Un evento che abbraccia tutti coloro che amano camminare e fare turismo camminando con i propri amici o familiari.

Tra le attezzature obbligatorie troviamo le scarpe da trekking o con la suola ben scolpita oppure scarpe da trail nonché consigliato invece un abbigliamento adeguato all’escursione e alle condizioni meteorologiche.

Partenza fissata da San Gusmè alle ore 15.00 ed arrivo nella splendida piazza di Castelnuovo Berardenga (SI), la quota di partecipazione comprende: capo tecnico Diadora (garantito per i primi 300 iscritti), buono pasto per il “PASTA PARTY” di Sabato 19 (cena nel palazzetto comunale), 1 ristoro sul percorso e 1 finale, l’assicurazione all’evento. Clicca qui per ogni info

Gli altri eventi NON COMPETITIVI:

Tra le non competitive prenderà il via Domenica 20 Ottobre alle ore 9.30 la 13^ edizione dell’Ecopasseggiata di 10 km, con leiscrizioni possibili direttamente sul posto il 19 e 20 Ottobre. La partenza sarà da piazza Marconi a Castelnuovo Berardenga. Sono invitate tutte le persone che hanno voglia di fare una passeggiata in un percorso meraviglioso e supportato da due ristori e assistenza medica. L’Ecopasseggiata vuole essere uno stimolo per quanti sono abituati a camminare sulla spiaggia o nei centri delle città. Si avrà l’opportunità di conoscere una porzione di Toscana e Chianti unica tra filari di vigne, cipressi ed uliveti.

Immancabile la 6^ Nordic Walkingchianti 11 km con 250 metri di dislivello positivo che è sullo stesso percorso del TREKKING ma da effettuarsi con i tipici bastoncini tecnici per la camminata nordica.

Infine l’importante progetto Emozioni nelle Cantine con “Emozioni Chianti Classico” ed “Emozioni Castelnuovo”, due passeggiate di circa 7 km in cui andare, di cantina in cantina, di podere in podere, con tranquillità per degustare eccellenti vini e andare alla scoperta dei piatti della tradizione toscana scoprendo al contempo le peculiarità di ogni singola realtà enologica.

Info e iscrizioni Emozioni Chianti Classico CLICCA QUI Emozioni Castelnuovo.





GARE COMPETITIVE – Dettaglio quote e scadenze

ECOMARATONA DEL CHIANTI CLASSICO 42K D+ 950

- fino al 30/9: € 50,00

- fino al 20/10: € 55,00

Le iscrizioni chiuderanno al superamento dei 700 partecipanti iscritti

CHIANTI CLASSICO TRAIL 21K D+ 450

- fino al 30/9: € 30,00

- fino al 20/10: € 35,00

Le iscrizioni chiuderanno al superamento dei 1.200 partecipanti iscritti

TRAIL DEL LUCA 13K D+ 300 (Competitivo e non competitivo)

- fino al 30/9: € 20,00

- fino al 20/10: € 25,00

Le iscrizioni chiuderanno al superamento dei 700 partecipanti iscritti

STAFFETTA ECOCHIANTI 3X1500 mt - Quota fissa di 6 euro ad atleta (euro 18.00 a squadra).

Le iscrizioni chiuderanno al superamento delle 50 squadre.

Chiusura iscrizioni a 50 staffette

NON COMPETITIVE – Dettaglio quote e scadenze

ECOPASSEGGIATA 10 km – Quota fissa di 5 euro con pacco gara

TREKKING ECOMARATONA DEL CHIANTI CLASSICO 11km

- Fino al 30/09: Euro 20 euro

- Fino al 19/10: Euro 25 euro

1 iscrizione gratuita ogni 15

NORDIC WALKINCHIANTI 11 km

- fino al 13/10: € 15,00

- dal 14/10 al 19/10*: € 20,00

Per i primi 500 iscritti viene garantito il capo tecnico. Note aggiuntive:

- 1 gratuità ogni 15 iscrizioni

- gratuiti ragazzi fino a 12 anni

*: entro le ore 13:00

EMOZIONI NELLE CANTINE: l’evento è riservato esclusivamente ai maggiori di età (18 anni compiuti al 19/10)

- Emozioni Castelnuovo – 7 km: € 35 a persona

Chiusura iscrizioni al raggiungimento di max 300 partecipanti

- Emozioni Chianti Classico – 7 km: € 45 a persona

Chiusura iscrizioni al raggiungimento di max 250 partecipanti

Info: www.ecomaratonadelchianti.it/