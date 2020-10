Nardella: "No allo spionaggio condominiale"

Il sindaco è intervenuto su Rai Radio1. "Non manderò la polizia municipale a casa delle famiglie"

Il nuovo Dpcm? “Stamattina ho parlato col prefetto, ci sono delle cose da precisare, come il concetto di adiacenza per i locali. E poi c'è la questione dei controlli a casa. Io non manderò la municipale a casa delle famiglie, sono d'accordo con Giuseppe Conte su questo. Se il mio vicino fa una festa con 15 persone io chiamo lui e non la polizia, sennò facciamo spionaggio condominiale...” Lo dice a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, il sindaco di Firenze Dario Nardella.