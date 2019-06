Nardella sfida il Governo: "Combatteremo per i nostri musei"

Il sindaco annuncia battaglia: "Firenze guiderà un fronte determinato contro questo tentativo maldestro di indebolire i gioielli della cultura italiana. Questa riforma fatta 'alla zitta' sarebbe assurda". Via libera al restyling del Salone dei Cinquecento

(DIRE) Firenze, 12 giu. - "Firenze guiderà un fronte determinato contro questo tentativo maldestro di indebolire i più grandi musei del Paese, i gioielli della cultura italiana. Noi siamo radicalmente contrari" al piano di riorganizzazione a cui sta lavorando il ministro dei Beni culturali, Alberto Bonisoli. Il sindaco Dario Nardella, nel giorno del 500esimo compleanno di Cosimo I de' Medici, torna sul tema e suona la carica: "Sono costernato dalla decisione del ministro. Spero sia uno scherzo, anche se non è il primo di aprile. Ricordo che tutte le grandi riforme sull'organizzazione e il governo del patrimonio monumentale e dei nostri musei, sono state una grande occasione di confronto. L'idea, invece, che questa riforma sia stata fatta 'alla zitta', tra i palazzi del ministero, senza coinvolgere intellettuali, sindaci e cittadini, è assurda". Cosi', aggiunge, "è assurdo togliere autonomia a musei fondamentali come Uffizi e Accademia, che, proprio grazie alla loro autonomia, hanno potuto portare in fondo progetti importanti". Per questo "credo che una riforma del genere debba essere bloccata. Non è stata condivisa con nessuno e non ne sappiamo nulla: per ora girano solo dei foglietti, una roba mai vista prima in Italia. Ma soprattutto è sbagliata".

Nardella, infine, si dice "francamente sbigottito, perché il ministro, ieri, in occasione dell'inaugurazione di Pitti ha tenuto un discorso pubblico. Avrebbe potuto utilizzare l'occasione quantomeno per accennare le sue intenzioni, aprire una discussione. Firenze insieme a poche altre città, come Roma e Venezia, è una delle capitali della cultura italiana. E' rispetto istituzionale".

Lo stesso Nardella, annuncia che "abbiamo deciso, dopo 40 anni, di avviare la progettazione per il restyling del salone dei Cinquecento", il cuore di Palazzo Vecchio, "a cominciare dall'opera di manutenzione delle sculture. Cominceremo la progettazione già in queste settimane, affidandola al direttore dell'ufficio Unesco, Carlo Francini". Il piano, spiega, "ci consentirà di posizionare nuove sculture in spazi oggi vuoti. Puliremo, poi, i marmi delle sculture. Infine sarà previsto "un impianto di climatizzazione dal salone", operazione "mai fatta prima, sia per motivi economici che tecnici". Per questo "ci confronteremo con la soprintendenza per studiare questo impianto, come si fa in tutti i grandi musei".