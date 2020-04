Nardella: "A Firenze mascherine a tutti in 10 giorni e due a testa"

Il sindaco su Facebook: "E' l'obiettivo che mi sono dato e ho trasmesso al presidente della Regione Toscana Rossi. Nella nostra città è una misura molto impegnativa. Alcune sono state consegnate sfuse? Sbaglio di alcuni volontari. Attenti alle truffe e alle intrusioni"

(DIRE) Firenze, 7 apr. - A Firenze la consegna "porta a porta è sicuramente una misura impegnativa e richiede un numero consistente di volontari: siamo a circa 250 al giorno, ma credo dovremmo arrivare a 350-400 per riuscire a consegnare tutte le mascherine entro una decina di giorni. E' l'obiettivo che mi sono dato e ho trasmesso al presidente della Regione Toscana Rossi", che ieri sui dispositivi di sicurezza da indossare in tutti luoghi dove non è garantita la distanza di 1,80 metri ha firmato un'ordinanza ad hoc. Lo spiega il sindaco Dario Nardella nel corso della diretta Facebook "In 30 minuti', promossa dai consiglieri del gruppo regionale del Pd a cui hanno preso parte Francesco Gazzetti e Andrea Pieroni. Due, ricorda, le mascherine a testa consegnate da questo speciale plotoncino di 'postini' coordinato dalla protezione civile (tra volontari, vigili urbani e dipendenti del Comune), per un'operazione su cui precisa: "Qualcuno si è lamentato che sono state consegnate sfuse. Non è vero, è capitato solo ad alcuni volontari per sbaglio, ma le mascherine seguono un protocollo molto rigido e preciso: vengono messe in una bustina chiusa, in modo da preservarne l'integrità e l'igiene", poi date "ai cittadini manualmente o nella cassetta" una volta avuto l'ok attraverso il citofono dell'abitazione. "Abbiamo anche avvisato di stare attenti a eventuali truffe o intrusioni", conclude. (Dig/ Dire)