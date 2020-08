Napoli-Fiorentina 2-5, viola prime in classifica

ph Twitter Fiorentina

Tripletta di Sabatino, autorete partenopea e sigillo di Mascarello. In campo con la "terza maglia". Cincotta: "È dalle difficoltà che nascono le vittorie più belle". Il 6 settembre derby con la Florentia San Gimignano

Con tre reti di Sabatino (una su rigore), un'autorete dell'azzurra Groff e un meraviglioso pallonetto di Mascarello la Fiorentina femminile vince a Napoli con il punteggio di 5-2 insediandosi al primo posto in classifica con 6 punti dopo due partite. Anche Milan e Juve sono a punteggio pieno ma con una differenza reti peggiore, La Fiorentina era reduce dal 4-0 casalingo contro l'Inter.

Queste le formazioni iniziali:

NAPOLI FEMMINILE: Mainguy, Di Criscio, Cafferata, Chatzinikolaou, Hjohlman, Groff, Oliviero, Errico, Huchet, Kubassova, Martinez. A disposizione: Risina, Dalton, Nencioni, Perez, Beil, Nocchi, Jansen, Capparelli, Goldoni. All.Geppino Marino.



ACF FIORENTINA FEMMINILE: Ohrstrom, Zanoli, Adami (C), Quinn, Thogersen, Vigilucci, Breitner, Mascarello, Neto, Sabatino, Bonetti. A disposizione: Cordia, Tortelli, Ripamonti, Monnecchi, Piemonte, Baldi, Fusini, Clelland, Schroffenegger. All.Antonio Cincotta.

Arbitro Petrella di Viterbo.

Per la Fiorentina, scesa in campo con la "terza maglia" (quella rossa con la croce bianca) sono subentrate nella ripresa Piemonte per Bonetti (60'), Fusini per Mascarello (67'), Clelland per Vigilucci (84') e Cordia per Zanoli (ancora 84').

Reti: 19' Enrico, 32' Sabatino, 43' autorete Groff, 50' Mascarello, 56' (rigore) Sabatino, 59' Sabatino, 66' Chatzinikolaou.

La partita è stata trasmessa in diretta su Tim Vision e Violachannel.

A fine gara, mister Antonio Cincotta ha commentato su Twitter rivolgendosi alle ragazze: "È dalle difficoltà che nascono le vittorie più belle. Orgoglioso del vostro modo di affrontarle e superarle".

Bomber Daniela Sabatino, autrice di 5 reti in due partite, non si nasconde: "Sapevamo che non era facile e così è stato, siamo anche andate in svantaggio ma abbiamo reagito bene. Quest'anno Firenze punta a vincere, sono a disposizione del mister".

Il 6 settembre la Fiorentina ospiterà la Florentia San Gimignano per un derby interessante. Ieri le neroverdi hanno battuto il Verona 1-0 mentre alla prima giornata avevano perso con il Milan con il medesimo punteggio.