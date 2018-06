Mustafa VS Abatangelo le perplessità di Simone Vannuzzi - intervista

L'organizzatore del Boxe Night Florence in disaccordo con il verdetto di Alba, cerca la rivincita in Toscana

Simone Vannuzzi è l'uomo che ha rilanciato la carriera di Vigan Mustafa. In collaborazione con Mario Loreni, ha realizzato la kermesse del 2 Febbraio 2018 al Mandela Forum, dove Vigan ha conquistato la cintura di campione nazionale, lasciata nelle mani di Abatangelo nella serata del 22 Giugno ad Alba.

Com'è andata ad Alba? "Premesso che l'organizzazione è stata disponibile ed efficiente, non possiamo essere contenti del verdetto che secondo il nostro entourage ci ha penalizzati".

Quanto ha influito l'episodio delle testata involontaria? "Ha senz'altro condizionato Vigan, che con il passare delle riprese non vedeva da quell'occhio. Tuttavia il nostro pugile ha tenuto a bada le sfuriate di Abatangelo, per lo più colpi larghi ed imprecisi, finendo per mettere i colpi più significativi, con il diretto, sia sinitro che destro. Inoltre con il passare delle riprese Vigan aveva preso il centro del ring facendo valere la sua preprazione ed il suo pugilato tecnico e sono fiducioso che se il match fosse andato avanti avrebbe esaltato queste caratterisiche. Poi all'inizio della sesta ripresa si è deciso di fermare il match e di andare alla lettura dei cartellini, ma ripeto che comunque a nostro parere Vigan era già in vantaggio".

Volete una rivincita? "Sicuro, vogliamo una rivincita in casa nostra, a parti rovesciate. In precedenza avevo già preso accordi con l'assessorato di Prato per l'organizzazione di serata internazionale, ora vogliamo che nella kermesse ci sia posto anche per il match di rivincita fra Vigan ed Abatangelo".

Hai già una data? "Possiamo ipotizzare che sia nel mese di Novembre".

Precisiamo che il nostro giornale è a disposizione per raccogliere il punto di vista del team di Abatangelo.