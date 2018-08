Musica d'estate: largo alle donne

Alexia alla Capannina di Franceschi. Al Tartana c’è Elettra Lamborghini, ereditiera e nuovo volto del latin pop. La cantante Eliza G farà tappa in Versilia. Funk Off in concerto speciale con Karima a Scarlino

Venerdì 10 Agosto sul celebre palco della Capannina un’artista che ha segnato intere generazioni con le sue canzoni; stiamo parlando di Alexia. Famosissima voce anni ’90 nella sua carriera ha venduto oltre 6 milioni di dischi con 10 top ten singoli, di cui 4 successi numero uno e numerose certificazioni di vendita internazionali. Presente per ben 9 volte al Festivalbar e 4 volte al Festival di Sanremo in cui ha conseguito, oltre a numerosi premi di critica musicale, 3 secondi posti e ne ha vinto uno nel 2003. Ligure di nascita (La Spezia) esordisce nel 1997 con il suo primo album intitolato “Fan Club” da cui spicca il singolo “Uh La La La”, inno europeo per l’estate dello stesso anno, scalando la vetta delle classifiche in molti paesi piazzandosi tra le prime 10 posizioni. Nel 1998 produce il brano “Gimme Love” trampolino di successo in tutta Europa. Il 1999 vede l’uscita del suo terzo album “Happy” insieme ai singoli “Goodbye” e “Happy” per arrivare agli anni 2000 che la vede in “The Hits” una raccolta di tutti i singoli internazionali, insieme al nuovo brano “Ti Amo Ti Amo”. Nello stesso anno duetta con Gianni Morandi nel suo singolo “Non ti Dimenticherò”. Ad oggi Alexia è punto di riferimento nazionale ed internazionale come cantante dance music, degna fuori classe del panorama italiano. Una nuova partnership vede legarsi a questo format estivo: "Viva Gli Anni '90" la pagina social web ad oggi più conosciuta e seguita a livello nazionale, un vero e proprio punto di riferimento per tutti gli amanti del periodo storico e che vedrà in collaborazione con il lungo calendario Capannina proporre tutti i più grandi artisti che hanno lasciato un segno in questa decade.

Altro appuntamento al Tartana, locale della costa maremmana che quest’anno festeggia mezzo secolo di attività: venerdì 10 agosto a Puntone di Scarlino arriva Elettra Lamborghini, celebre ereditiera, volto televisivo internazionale e astro nascente della musica latina. Dopo il sold out registrato da Bob Sinclar, un’altra serata da non perdere, realizzata in collaborazione con Non c’è Problema e Valerino Productions (apertura porte ore 22.30, ingresso 12/25 euro). Elettra Lamborghini è il nuovo volto Italiano del latin pop mondiale. Con il suo singolo di debutto Pem Pem, presentato in anteprima globale allo Staples Center di Los Angeles durante l’halftime show NBA, Elettra Lamborghini ha collezionato risultati in tutto il mondo, realizzando oltre 23 milioni di stream su Spotify e 44 milioni di visualizzazioni su YouTube. Reclutata dal management americano Cash Money (etichetta che ha lanciato artisti quali Nicki Minaj e Drake), Elettra Miura Lamborghini deve la sua popolarità alla partecipazione al reality di MTV, “Super Shore”, che l’ha vista protagonista per tre edizioni consecutive, così come ad altre produzioni televisive tra cui il reality “Riccanza”, sui rampolli delle famiglie più facoltose d’Italia. Elettra conta oltre 2 milioni e mezzo di follower su Instagram ed è molto popolare sui social in tutto il mondo. Con lei al Tartana venerdì sera ci sarà Don Rafaelo, per una session di trap, hip hop, reggaeton e moombahton. Classe 1979, napoletano, muove i primi passi all'interno della scena hip hop campana già negli anni '90. Dopo svariati viaggi in America Latina si innamora della cultura musicale sudamericana e decide di importare nella sua città lo stile musicale latin. Don Rafaelo è uno dei primi dj a contaminare il suo set con le sonorità reggaeton, dembow e salsa. Negli anni si esibisce nei migliori club di Napoli e del sud Italia e nei concerti di grandi artisti internazionali come Craig David, Snoop Dogg, Daddy Yankee, J Balvin, Farruko, Prince Royce J Alvarez, Nicky Jam, Fat Man Scoop e tanti altri. Grazie alla sua ecletticità musicale, al suo talento e alla sua caratteristica immagine, oggi Don Rafaelo è uno dei migliori interpreti delle sonorità urban in Italia. L’opening act della serata è affidato a Only Smile, vocalist Mr Ardy.

Era tanta l’attesa per il lancio dell’ultima fatica della cantante friulana Eliza G, conosciuta a livello internazionale per i grandi successi che l’hanno resa celebre dall’America Latina, passando per gli States fino all’Europa tutta. Dopo la prima tappa di luglio a Formentera che ha registrato un significativo sold-out, la seconda data di presentazione del nuovo album Ninety è prevista per sabato 11 agosto in Versilia, precisamente all’Ostras Beach Club di Marina di Pietrasanta. Ninety uscirà ufficialmente ad ottobre, ma la cantante ha deciso di regalare ai suoi numerosi fans un assaggio dell'album attraverso alcune tappe selezionate a livello internazionale. In attesa della fatidica data di release che segnerà l’avvio del tour invernale 2018/2019 sarà possibile assistere ai live l’11 agosto in Versilia, e ancora a Palermo il 14 agosto, in Svizzera (Ascona) il 30 agosto e a seguire Londra e New York a settembre. In occasione dell’evento di presentazione in programma all’Ostras Beach Club sarà allestita un’area esclusiva in cui poter partecipare alla cena-concerto con alle spalle il suggestivo scenario del litorale versiliese. Eliza ha cantato in esclusiva per personalità del calibro del principe Alberto di Monaco e Roberto Cavalli, è testimonial di aziende come Gil Santucci, Cotril, Vivian Gioielli, Jaguar e Airdp Style e viene chiamata ad esibirsi in occasione dei più esclusivi private party al mondo.

Sempre l'11 agosto, alle ore 21:30, al Castello di Scarlino (Gr) i FUNK OFF celebrano nel 2018 i loro 20 anni di attività con un grande concerto che vedrà ospite la straordinaria voce di Karima. Info e prevendite: 055.240397 www.eventimusicpool.it – 0566.52012